росія програла війну за нові сенси: на місце кожного вбитого стане п'ять діточок, які помстяться

У дитинстві, в школі, ми часто малювали війну в зошитах. Зазвичай на ній були окопи з солдатами, танки та літаки. Була навіть типова техніка малювання в клітинку – одна клітинка на трак.

Свій – чужий

Відрізнити своїх від ворогів було легко. На своїх танках малювали зірки. На ворожих – свастика. Не знаю, чому так було.

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Цьому ніхто окремо не вчив – якось прийняті міфологеми самостійно впитувались в дитячі мізочки, транслюючи образ ворога через фільми, книги і дитячі оповідання про їжачка, який носив яблучка пораненому солдату.

У дітей Нової України образ вічного ворога вже сформовано. В цифровому світі нової епохи не потрібна навіть державна пропаганда – кожен сам собі журналіст, пропагандист та митець.

Чому росія вже програла

Війна росією ведеться не за території, а за нові сенси. Де вона, по факту, вже програла – образ тупого кровожерливого дегенерата тепер на віки. Рано чи пізно cancel culture перемеле навіть консервативні олігархічні клани старої Європки – і ті будуть змушені підлаштуватись під нові реалії або згинуть в нових форматах геополітичної конфігурації, які, вірю, будуть створені навколо України та її сусідів.

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Все питання лише в тому, скільки конкретно вони ще вб'ють людей. Але на місце кожного вбитого встане п'ять діточок, які малювали в зошитах ворога – в зеленій формі та триколором на плечі. І помстяться.

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