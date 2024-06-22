Путін дає все нові й нові команди, – воїн ЗСУ назвав 3 причини, чому ворог нині найактивніший

Росіяни не змінили намір щодо України – це руйнування української державності, окупація територій та знищення українців. Вони прагнуть зачистити простір, аби можна було займатися тими справами, які вони вважають за потрібне. У межах реалізації цієї ініціативи противник виокремив частини.

Донеччина та Луганщина – пріоритет, інші відтинки – для різних дій, як-от відтягування сил та засобів, перевірка українських позицій та оборонних спроможностей, здійснення конкретних намірів щодо зайняття тих чи інших стратегічно важливих точок. Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко сказав 24 Каналу, що цей тиск буде продовжуватися.

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Чому росіяни зараз найактивніші

За словами Федоренка, є три причини, з чим може бути пов'язана активність противника:

погодні умови, які сприяють окупантам;

ворог підготував певну кількість особового складу та техніки для активних ударно-штурмових дій;

логістика міжнародної військової допомоги, яка надходить в Україну.

Аби сповна "наситити" Сили оборони, потрібний час. Відповідно росіяни використовують "вікно можливостей", щоб досягти максимальних успіхів на полі бою. Проте суттєвих тактичних успіхів однаково добитися не можуть.

Це дуже бісить диктатора Путіна. Він дає все нові й нові команди на конкретних відтинках, які мають бути результати, до яких дат. Однак Сили оборони інколи роблять абсолютно неможливе,

– зауважив Юрій Федоренко.

"Те, що математично не можна перерахувати та спрогнозувати. Український розум, креатив, підтримка нації, професіоналізм – дають нам можливість перехоплювати динаміку, тримати її стало й не давати противнику реалізувати загальний задум, який він поставив перед собою", – додав комбат.

Яка зараз ситуація на полі бою

Генштаб повідомив, що станом на 22 червня найважча ситуація на Покровському та Сіверському напрямках. За сьогодні відбулося 21 та 13 бойових зіткнень відповідно. Українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території.