Чи довго ще може воювати Путін: ексвійськовий США чесно відповів

У Росії досі є можливість вести бойові дії. Жива сила – один з найбільших її ресурсів. Путін заявляє, що на окупованих територіях України перебуває до 500 тисяч російських солдатів.

Про це у розмові з 24 Каналом нагадав полковник США у відставці Джон Світ, зазначивши, що безумовно в Росії є великий ресурс наземних сил, проте відкритим залишається питання, чи є в неї військова техніка.

Росія зазнає великих втрат, але має змогу компенсувати їх

Російське військове командування відоме тим, що проводить на фронті "м'ясні" штурми, кидає велику кількість особового складу в лобові атаки, не рахуючи втрати на полі бою. Однак важливим складником для ведення війни є наявність військової техніки.

Полковник США у відставці наголосив на тому, що сьогодні Україна здатна протидіяти російській масі за допомогою сучасних зразків зброї, зокрема дронів. Щодня ЗСУ знищує до 1000 російських окупантів.

Поки що, як зауважив Джон Світ, в Росії є можливість продовжувати компенсувати ведення війни солдатами, а не технікою. Для далекобійних ударів країна-агресорка здебільшого покладається на балістичні ракети й безпілотники.

Питання у тому, як довго Путін зможе продовжувати відправляти тіла у військовій формі на фронт. Думаю, що ймовірно нескінченно через обсяг ресурсу, який має,

– озвучив Світ.

Тому, за його переконанням, Україні необхідно знайти рішення, щоб перехоплювати ці російські сили до того, як вони прибудуть на її територію. Для цього, як підсумував полковник США у відставці, вона потребує підтримки з боку Європи й Сполучених Штатів.

Як Путін прагне посилити свою армію?