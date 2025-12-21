Чи довго ще може воювати Путін: ексвійськовий США чесно відповів
- Росія має можливість продовжувати війну завдяки великому ресурсу живої сили, хоч і щоденно зазнає значних втрат на фронті.
- Україна протидіє чисельним російським військам за допомогою сучасної зброї, але дуже потребує підтримки Заходу.
У Росії досі є можливість вести бойові дії. Жива сила – один з найбільших її ресурсів. Путін заявляє, що на окупованих територіях України перебуває до 500 тисяч російських солдатів.
Про це у розмові з 24 Каналом нагадав полковник США у відставці Джон Світ, зазначивши, що безумовно в Росії є великий ресурс наземних сил, проте відкритим залишається питання, чи є в неї військова техніка.
Росія зазнає великих втрат, але має змогу компенсувати їх
Російське військове командування відоме тим, що проводить на фронті "м'ясні" штурми, кидає велику кількість особового складу в лобові атаки, не рахуючи втрати на полі бою. Однак важливим складником для ведення війни є наявність військової техніки.
Полковник США у відставці наголосив на тому, що сьогодні Україна здатна протидіяти російській масі за допомогою сучасних зразків зброї, зокрема дронів. Щодня ЗСУ знищує до 1000 російських окупантів.
Поки що, як зауважив Джон Світ, в Росії є можливість продовжувати компенсувати ведення війни солдатами, а не технікою. Для далекобійних ударів країна-агресорка здебільшого покладається на балістичні ракети й безпілотники.
Питання у тому, як довго Путін зможе продовжувати відправляти тіла у військовій формі на фронт. Думаю, що ймовірно нескінченно через обсяг ресурсу, який має,
– озвучив Світ.
Тому, за його переконанням, Україні необхідно знайти рішення, щоб перехоплювати ці російські сили до того, як вони прибудуть на її територію. Для цього, як підсумував полковник США у відставці, вона потребує підтримки з боку Європи й Сполучених Штатів.
Як Путін прагне посилити свою армію?
Восени 2024 року Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності збройних сил Росії, збільшивши її. Нині вона визначена в розмірі 2 мільйонів 389 тисяч осіб, з них військовослужбовців – 1,5 мільйона.
Російський диктатор також передбачив, що тепер призов на військову службу в Росії триватиме упродовж всього року, а не тільки навесні та восени.
Військовий аналітик Ян Матвєєв розповів, що країна-агресорка посилила інформаційну кампанію в пошуку нової живої сили, однак тепер, аби заманити чоловіків, в оголошеннях обіцяють не лише чималі виплати, а й вказують, що начебто буде служба тільки в тилу без відправки на передову.