ЗСУ збили ворожий А-50, у Росії вночі лунали вибухи: хронологія 691 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 691 день. Окупанти продовжують терор цивільного населення та намагаються захопити якомога більше наших територій.
Однак Сили оборони продовжують давати потужну відсіч окупантам. Яка ситуація на фронті, головні міжнародні події, а також все, що відбувалося в Україні – у матеріалі 24 Каналу.
Про головне минулого дня Ворог хоче захопити Часів Яр, жорстокі обстріли на Сході та Півдні: хронологія 690 дня війни
Велика Британія відправить 20 тисяч військовослужбовців для служби по всій Європі у рамках масштабних навчань НАТО в першій половині 2024 року. До слова, Альянс запланував навчання Steadfast Defender 24 з метою відпрацювання захисту свого східного флангу. Окрім військових, Британія також відправить у Європу й техніку – літаки та кораблі. В ISW припускають, що російські окупаційні війська, ймовірно, готують найближчими тижнями наступальні операції на Сході та Півдні України, коли замерзне земля. Разом з тим, аналітики наголосили, що росіяни не матимуть успіху через нестачу сил та особового складу. ISW продовжує оцінювати, що попри зимові погодні умови й стан місцевості, російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або інтенсифікувати локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити й утримати ініціативу. За даними ISW, російські війська не зможуть здійснити оперативно значущі прориви, Ніч у російському Курську видалася тривожною. Місцеві телеграм-канали повідомляли про "яскраві спалахи" у небі, а також бідкалися на потужні вибухи. Яскраві спалахи й вибухи у Курську: дивіться відео Влада Курська заявила, що буцімто у місті працює ППО. Згодом губернатор Роман Старовойт повідомив, що над Курською областю буцімто збили 3 ракети. Традиційно, окупанти звинуватили Україну в таці. Уночі моніторингові телеграм-канали повідомили, що над акваторією Азовського моря ЗСУ вдалося завдати ударів по двох російських повітряних суднах. За попередніми даними, А-50 було знищено, а ІЛ-22 – був значно пошкоджений і екіпаж попросив термінової посадки в Анапі. Наразі офіційно у ЗСУ не підтверджували збиття російських літаків, однак низка ЗМІ, посилаючись на власні джерела, підтверджує збиття А-50.
Велика Британія направить в Європу 20 тисяч військових в рамках навчань
Росіяни готують наступ: в ISW проаналізували
– наголосили аналітики.
У російському Курську – гучні вибухи
ЗСУ збили російський А-50 і пошкодили ІЛ-22
Велика Британія відправить 20 тисяч військовослужбовців для служби по всій Європі у рамках масштабних навчань НАТО в першій половині 2024 року. До слова, Альянс запланував навчання Steadfast Defender 24 з метою відпрацювання захисту свого східного флангу.
Окрім військових, Британія також відправить у Європу й техніку – літаки та кораблі.
В ISW припускають, що російські окупаційні війська, ймовірно, готують найближчими тижнями наступальні операції на Сході та Півдні України, коли замерзне земля. Разом з тим, аналітики наголосили, що росіяни не матимуть успіху через нестачу сил та особового складу.
ISW продовжує оцінювати, що попри зимові погодні умови й стан місцевості, російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або інтенсифікувати локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити й утримати ініціативу. За даними ISW, російські війська не зможуть здійснити оперативно значущі прориви,
Ніч у російському Курську видалася тривожною. Місцеві телеграм-канали повідомляли про "яскраві спалахи" у небі, а також бідкалися на потужні вибухи.
Яскраві спалахи й вибухи у Курську: дивіться відео
Влада Курська заявила, що буцімто у місті працює ППО. Згодом губернатор Роман Старовойт повідомив, що над Курською областю буцімто збили 3 ракети. Традиційно, окупанти звинуватили Україну в таці.
Уночі моніторингові телеграм-канали повідомили, що над акваторією Азовського моря ЗСУ вдалося завдати ударів по двох російських повітряних суднах. За попередніми даними, А-50 було знищено, а ІЛ-22 – був значно пошкоджений і екіпаж попросив термінової посадки в Анапі.
Наразі офіційно у ЗСУ не підтверджували збиття російських літаків, однак низка ЗМІ, посилаючись на власні джерела, підтверджує збиття А-50.