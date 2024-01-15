ЗСУ збили ворожий А-50, у Росії вночі лунали вибухи: хронологія 691 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 691 день. Окупанти продовжують терор цивільного населення та намагаються захопити якомога більше наших територій.

Однак Сили оборони продовжують давати потужну відсіч окупантам. Яка ситуація на фронті, головні міжнародні події, а також все, що відбувалося в Україні – у матеріалі 24 Каналу.

Про головне минулого дня Ворог хоче захопити Часів Яр, жорстокі обстріли на Сході та Півдні: хронологія 690 дня війни