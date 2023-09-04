"Бавовна" в Санкт-Петербурзі та заміна міністра оборони: хронологія 557 дня війни

ЗСУ продовжують завдавати ворогу значних втрат та просуватися на певних напрямках. Тим часом росіяни не полишають спроб захопити Україну.

Що відбувалось 3 вересня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – читайте 24 Канал.

Днем раніше Вибухи в Кривому Розі та Запоріжжі, запобіжний захід для Коломойського: хронологія 556 дня війни

Хронологія подій 3 вересня

Жителі румунського міста Галац чули вибухи та відчували вібрацію під час чергової російської атаки по українських портах. За їхніми словами, це були "пекельні звуки".Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес перед своєю відставкою міг спровокувати дипломатичний скандал зі США. Зокрема, це сталося через постачання вертольотів для спецпризначенців.Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Україна могла втратити Київ, Миколаїв та Одесу. Цього не сталося завдяки тому, що тероборонівцям масово видали зброю.Жителі міста Курчатов, що в Курській області Росії, повідомили про гучні вибухи. Там буцімто трапилося влучання в будівлю федеральної служби безпеки.Володимир Зеленський звернувся до українців. Він повідомив, що запропонує Кабміну замінити міністра оборони. Глава держави розглядає кандидатуру Рустема Умєрова – колишнього нардепа від "Голосу".

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

У Бурятії понад 40 місцевих влаштували перестрілку з поліцейськими через нефрит. Браконьєри порадили правоохоронцям їхати в Україну й "там стріляти".У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про скасування відстрочки для чоловіків, що здобувають другу вищу освіту.Росіяни намагаються пробити "коридор" на Лимано-Куп'янському напрямку. Свої зусилля окупанти сконцентрували біля населеного пункту Новоєгорівка на Луганщині. Про це заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни проводять псевдовибори, змушуючи місцевих жителів голосувати за "Єдину Росію". Загарбники обходять будинки й квартири та знімають все на відео. У списку "єдіноросів" є 60 кандидатів. З них щонайменше 28 – немісцеві люди. Інші – це колаборанти та зрадники, дані про яких вже знають наші силові структури. Про це 24 Каналу повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.Морські авіатори знищили російський корабель "Тунець" в тимчасово окупованій частині акваторії Чорного моря. В результаті 6 окупантів загинули. Ще двоє загарбників отримали поранення.Росія обстріляла мікрорайон Карабел у Херсоні. 77-річний місцевий житель отримав уламкові поранення передпліччя. Його госпіталізували. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.Близько 18:00 росіяни обстріляли з артилерії Білозерку, що на Херсонщині. 35-річний чоловік загинув, а його дружину та 9-річну доньку ушпиталили. Також постраждав ще один місцевий житель. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.Протягом доби відбулося 25 зіткнень. Росіяни завдали 1 ракетного й 39 авіаційних ударів та 24 рази обстріляли позиції ЗСУ і населені пункти з РСЗВ. На жаль, є загиблі та поранені цивільні. Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Наша авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 5 разів вдарила по ворожих ЗРК. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 10 артилерійських засобів противника на вогневих позиціях та 1 ЗРК росіян. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.Володимир Зеленський та Еммануель Макрон провели телефонні перемовини. Лідери домовилися про посилення взаємодії в захисті морських шляхів, роботу над двостороннім документом щодо безпекових гарантій Україні й участь Франції та її компаній у Форумі оборонних індустрій.Олексій Резніков вважає, що Україна зможе застосувати винищувачі F-16 вже навесні 2024 року. Про це голова Міноборони сказав в інтерв'ю виданню "Укрінформ".Під час нічної атаки Росії на порт Одеської області українські прикордонники збили 2 ворожих дрони Shahed-136. Мобільні вогневі групи Ізмаїльського прикордонного загону зробили свій внесок у захист цивільної інфраструктури Подунав’я. Про це повідомляє ДПСУ.У селі Чорноморка Миколаївської області місцевий житель підірвався на міні у воді. 36-річний чоловік проігнорував попереджувальні знаки та загинув під час купання у морі. Про це повідомили Сили оборони Півдня.На Куп'янському напрямку Сили оборони знищили ворожу ТОС "Буратіно", одну автівку противника, 7 БпЛА, склад боєприпасів та майже 130 окупантів. Про це 24 Каналу повідомив начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш.Після обіду в Херсоні пролунали вибухи. Російські загарбники обстрілювали місто. Приблизно о 14:42 начальник Херсонської МВА Роман Мрочко закликав жителів перебувати у безпечних місцях.З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна вже отримала допомоги під 100 мільярдів доларів (з них 50 мільярдів від – США). Це озброєння та військова техніка. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю виданню "Укрінформ".Учні можуть іноді не йти до школи, якщо вони виснажені через звуки обстрілів чи нічні повітряні тривоги. Не можна відправляти дитину на заняття, якщо їй погано чи вона хвора. Однак у такій ситуації варто керуватися здоровим глуздом. Про це заявив голова МОН Оксен Лісовий.Росіяни, ймовірно, продовжать завдавати масовані ракетні удари по Україні восени та взимку. У них є ракетний запас та можливість його поповнювати. Про це речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк сказала у коментарі 24 Каналу.Олаф Шольц впав під час пробіжки й отримав синці на обличчі. Через це німецький канцлер скасував свої зустрічі в Гессені, де він мав провести агітацію за кандидатів від його Соціал-демократичної партії на виборах до парламенту.Британський генерал у відставці, екскомандувач Об'єднаних сил Річард Берронс сказав, що Україна може перемогти Росію у 2024 або 2025 році. Але міжнародні партнери повинні посилити допомогу Києву.Наталія Гуменюк повідомила, що у пріоритеті ворога залишаються зернові термінали, портова інфраструктура, паливно-мастильні матеріали.У Санкт-Петербурзі сталася сильна пожежа на нафтобазі "Струмки". За попередніми даними, імовірно, спалахнула цистерна.ГУР анонсувало фільм "Zбиті льотчики Росії". У рамках цієї спецоперації воєнній розвідці вдалося переманити на український бік російського льотчика разом з вертольотом. В анонсі фільму є короткий уривок з росіянином, який, швидше за все, і є тим пілотом, який перейшов на український бік. Анонсований розвідкою фільм вийде 3 вересня о 21:15.Росія вербує на війну проти України мешканців Вірменії та Казахстану.Рятувальники ліквідували наслідки чергової терористичної атаки росіян і показали її наслідки: фото ДСНСУ Запоріжжі пролунав вибух до відбою повітряної тривоги. Що саме стало причиною – наразі невідомо.За словами глави розвідки, Китаю потрібна така конфігурація, при якій Росія не зазнає відкритого програшу, щоб не залишитися сам на сам зі своїми проблемами. При цьому для них бажано було б, щоб Україна повернула свій суверенітет. Зрештою, Буданов додав, те, що Китай заявляє, що підтримує територіальну цілісність України – це вже дуже багато.Росіяни "нервують" через можливий прорив українськими військовими їхніх ліній оборони. Аби стримати контрнаступ ЗСУ, ворог намагається активно штурмувати на Куп'янському напрямку.Росіяни намагались наступати на кількох напрямках на Сході, але марно. Тим часом ЗСУ продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку і закріплюються на досягнутих рубежах.За добу ЗСУ ліквідували 600 окупантів. Загальні втрати ворога у живій силі зросли до 264 660.У Повітряних силах повідомили, що загалом окупанти випустили по Україні 25 дронів. Українським силам ППО вдалося збити 22 з них. Окупанти були націлені на південь Одеської області, а саме на припортову інфраструктуру. На жаль, 2 людини поранені.

06:58 Російський майор, командир батальйону розвідників Юрій Томов на початку серпня опинився у полоні. Разом з ним також вдалося захопити його підлеглих. Захисники показали, як брали їх в полон:

У трьох аеропортах Москви скасували всі рейси.Окупанти атакували "Шахедами" Одеську областьМіноборони показали багато німецьких Leopard 2A4:

Сили оборони ризикнули власними життями і поширили на тимчасово окупованих територіях листівки, у яких вони закликали бойкотувати фейкові вибори. Також захисники передавали палкі вітання "учасникам виборів". Ідеться про членів комісій, а також кандидатів.Міський голова Чернівців Роман Клічук заявив, що у парку Шевченка в місті ніколи не було братської могили. Під час розкопок та ексгумації жодних решток не знайшли – виявилось, що "братська могила" весь цей час була вигадкою з часів СРСР.