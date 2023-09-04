"Бавовна" в Санкт-Петербурзі та заміна міністра оборони: хронологія 557 дня війни
4 вересня 2023, 00:02Читать новость на русском
ЗСУ продовжують завдавати ворогу значних втрат та просуватися на певних напрямках. Тим часом росіяни не полишають спроб захопити Україну.
Що відбувалось 3 вересня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – читайте 24 Канал.
Днем раніше Вибухи в Кривому Розі та Запоріжжі, запобіжний захід для Коломойського: хронологія 556 дня війни
Хронологія подій 3 вересня23:34 Жителі румунського міста Галац чули вибухи та відчували вібрацію під час чергової російської атаки по українських портах. За їхніми словами, це були "пекельні звуки".23:26 Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес перед своєю відставкою міг спровокувати дипломатичний скандал зі США. Зокрема, це сталося через постачання вертольотів для спецпризначенців.22:44 Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Україна могла втратити Київ, Миколаїв та Одесу. Цього не сталося завдяки тому, що тероборонівцям масово видали зброю.21:54 Жителі міста Курчатов, що в Курській області Росії, повідомили про гучні вибухи. Там буцімто трапилося влучання в будівлю федеральної служби безпеки.21:51 Володимир Зеленський звернувся до українців. Він повідомив, що запропонує Кабміну замінити міністра оборони. Глава держави розглядає кандидатуру Рустема Умєрова – колишнього нардепа від "Голосу".
Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео21:41 У Бурятії понад 40 місцевих влаштували перестрілку з поліцейськими через нефрит. Браконьєри порадили правоохоронцям їхати в Україну й "там стріляти".21:02 У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про скасування відстрочки для чоловіків, що здобувають другу вищу освіту.21:00 Росіяни намагаються пробити "коридор" на Лимано-Куп'янському напрямку. Свої зусилля окупанти сконцентрували біля населеного пункту Новоєгорівка на Луганщині. Про це заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.20:30 У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни проводять псевдовибори, змушуючи місцевих жителів голосувати за "Єдину Росію". Загарбники обходять будинки й квартири та знімають все на відео. У списку "єдіноросів" є 60 кандидатів. З них щонайменше 28 – немісцеві люди. Інші – це колаборанти та зрадники, дані про яких вже знають наші силові структури. Про це 24 Каналу повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.20:00 Морські авіатори знищили російський корабель "Тунець" в тимчасово окупованій частині акваторії Чорного моря. В результаті 6 окупантів загинули. Ще двоє загарбників отримали поранення.19:30 Росія обстріляла мікрорайон Карабел у Херсоні. 77-річний місцевий житель отримав уламкові поранення передпліччя. Його госпіталізували. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.19:00 Близько 18:00 росіяни обстріляли з артилерії Білозерку, що на Херсонщині. 35-річний чоловік загинув, а його дружину та 9-річну доньку ушпиталили. Також постраждав ще один місцевий житель. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.18:30 Протягом доби відбулося 25 зіткнень. Росіяни завдали 1 ракетного й 39 авіаційних ударів та 24 рази обстріляли позиції ЗСУ і населені пункти з РСЗВ. На жаль, є загиблі та поранені цивільні. Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Наша авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 5 разів вдарила по ворожих ЗРК. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 10 артилерійських засобів противника на вогневих позиціях та 1 ЗРК росіян. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.18:00 Володимир Зеленський та Еммануель Макрон провели телефонні перемовини. Лідери домовилися про посилення взаємодії в захисті морських шляхів, роботу над двостороннім документом щодо безпекових гарантій Україні й участь Франції та її компаній у Форумі оборонних індустрій.17:30 Олексій Резніков вважає, що Україна зможе застосувати винищувачі F-16 вже навесні 2024 року. Про це голова Міноборони сказав в інтерв'ю виданню "Укрінформ".17:00 Під час нічної атаки Росії на порт Одеської області українські прикордонники збили 2 ворожих дрони Shahed-136. Мобільні вогневі групи Ізмаїльського прикордонного загону зробили свій внесок у захист цивільної інфраструктури Подунав’я. Про це повідомляє ДПСУ.16:30 У селі Чорноморка Миколаївської області місцевий житель підірвався на міні у воді. 36-річний чоловік проігнорував попереджувальні знаки та загинув під час купання у морі. Про це повідомили Сили оборони Півдня.16:00 На Куп'янському напрямку Сили оборони знищили ворожу ТОС "Буратіно", одну автівку противника, 7 БпЛА, склад боєприпасів та майже 130 окупантів. Про це 24 Каналу повідомив начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш.15:30 Після обіду в Херсоні пролунали вибухи. Російські загарбники обстрілювали місто. Приблизно о 14:42 начальник Херсонської МВА Роман Мрочко закликав жителів перебувати у безпечних місцях.15:00 З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна вже отримала допомоги під 100 мільярдів доларів (з них 50 мільярдів від – США). Це озброєння та військова техніка. 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