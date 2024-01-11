Удар по готелю у Харкові, у Росії знову бідкаються на БпЛА: хронологія 687 дня війни

Сили оборони вже протягом 687 днів дають відсіч ворогу у повномасштабній війні. Однак Росія продовжує завдавати терористичних ударів та намагається захопити українські території.

Про усе, що відбулося 11 січня на фронті, у тилу та на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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