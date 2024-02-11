Чергова атака "Шахедами", день жалоби у Харкові: хронологія 718 дня війни

07:05, 11 лютого

Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що вночі у Київській області вдалося знищити всі безпілотники, що прямували на столицю.

Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста! Точну кількість ворожих безпілотників оприлюднять Повітряні Сили,

– повідомили в КМВА.

Як зазначається, дрони випустили з полігону Чауда – території тимчасово окупованого Криму. Вже на Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Повітряна тривога в столиці тримала майже 2 години.

За попередніми даними оперативного зведення – у Києві обійшлося без жертв та руйнувань.