Чергова атака "Шахедами", день жалоби у Харкові: хронологія 718 дня війни
Українські військові вже 718 добу підряд продовжують героїчно боронити українську землю від загарбників. Окупанти наступають на кількох напрямках, однак ЗСУ роблять все, щоб стримати ворога.
Що відбувається на фронті, у політичному та цивільному житті України станом на 11 лютого – розповідає 24 Канал.
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Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що вночі у Київській області вдалося знищити всі безпілотники, що прямували на столицю. Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста! Точну кількість ворожих безпілотників оприлюднять Повітряні Сили, Як зазначається, дрони випустили з полігону Чауда – території тимчасово окупованого Криму. Вже на Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Повітряна тривога в столиці тримала майже 2 години. За попередніми даними оперативного зведення – у Києві обійшлося без жертв та руйнувань. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що лише в зоні відповідальності ОК "Південь" було знищено 26 дронів-камікадзе типу "Шахед", більшість з яких – у межах Миколаївської області: Однак, уникнути наслідків не вдалося. Так, ворог поцілив по цивільній інфраструктурі Миколаєва. На інфраструктурному об'єкті спалахнула пожежа. Найголовніше, що максимально оперативно вдалося з нею впоратися, хоча одна цивільна людина отримала поранення – вона отримала усю необхідну медичну допомогу, Мер Харкова Ігор Терехов розповів по наслідки російської атаки на нафтобазу 9 лютого. Він зазначив, що зараз місцевим мешканцям нічого не загрожує. Повторного загоряння, скоріше за все, не буде. Також Терехов додав, що від нафтобази фактично нічого не лишилося. Там немає палива, бо воно все згоріло. Водночас мер Харкова зауважив, що ця нафтобаза була приватною, і жодного стосунку до військових не мала. Щодо дефіциту пального, то в місті поки перебоїв немає.
Атака дронів на Київ
– повідомили в КМВА.
Дрони на Півдні
– повідомила Гуменюк.
Наслідки атаки на Харків
Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що вночі у Київській області вдалося знищити всі безпілотники, що прямували на столицю.
Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста! Точну кількість ворожих безпілотників оприлюднять Повітряні Сили,
Як зазначається, дрони випустили з полігону Чауда – території тимчасово окупованого Криму. Вже на Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Повітряна тривога в столиці тримала майже 2 години.
За попередніми даними оперативного зведення – у Києві обійшлося без жертв та руйнувань.
Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що лише в зоні відповідальності ОК "Південь" було знищено 26 дронів-камікадзе типу "Шахед", більшість з яких – у межах Миколаївської області:
Однак, уникнути наслідків не вдалося. Так, ворог поцілив по цивільній інфраструктурі Миколаєва.
На інфраструктурному об'єкті спалахнула пожежа. Найголовніше, що максимально оперативно вдалося з нею впоратися, хоча одна цивільна людина отримала поранення – вона отримала усю необхідну медичну допомогу,
Мер Харкова Ігор Терехов розповів по наслідки російської атаки на нафтобазу 9 лютого. Він зазначив, що зараз місцевим мешканцям нічого не загрожує. Повторного загоряння, скоріше за все, не буде.
Також Терехов додав, що від нафтобази фактично нічого не лишилося. Там немає палива, бо воно все згоріло.
Водночас мер Харкова зауважив, що ця нафтобаза була приватною, і жодного стосунку до військових не мала. Щодо дефіциту пального, то в місті поки перебоїв немає.