Росія атакує "Шахедами" й тисне на фронті: хронологія 1126 дня війни

В Україні розпочалася 1126 доба повномасштабної війни. Вночі ворог вкотре тероризував цивільних, атакувавши "Шахедами".

Про головні новини 25 березня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Просування ЗСУ на Донеччині та Луганщині й успіхи на Бєлгородщині: огляд фронту від ISW

Головні події дня