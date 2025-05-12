Нічна атака "Шахедами" та вибухи в Одеській області: хронологія 1174 дня війни

В Україні розпочалася 1174 доба повномасштабної війни. Вночі ворог вкотре тероризував цивільних, атакувавши "Шахедами".

Про головні новини 12 травня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

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