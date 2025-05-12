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24 Канал Новини України Нічна атака "Шахедами" та вибухи в Одеській області: хронологія 1174 дня війни
12 травня, 06:16
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Нічна атака "Шахедами" та вибухи в Одеській області: хронологія 1174 дня війни

Анастасія Безейко

В Україні розпочалася 1174 доба повномасштабної війни. Вночі ворог вкотре тероризував цивільних, атакувавши "Шахедами".

Про головні новини 12 травня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росія наступала майже по всьому фронту і окупувала село, ЗСУ теж мали успіх: карти ISW 11 травня

Головні події дня

04:10, 12 травня

Росіяни можуть створити мотопідрозділи

Російська армія все частіше використовує для штурмів цивільні мотоцикли та багі.

Збільшення використання Росією мотоциклів є адаптацією у відповідь на повсюдні удари українських безпілотників по російській бронетехніці та непомірні втрати бронетехніки, які російські війська зазнали наприкінці 2023 та у 2024 роках,
– звітує Інститут вивчення війни.

03:40, 12 травня

Вибухи в Одеській області

На Одещині повітряну тривогу оголосили о 02:33. Місцеві телеграм-спільноти написали про звуки вибухів та роботу ППО.