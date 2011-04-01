Росіяни просунулися на кількох напрямках фронту, ЗСУ – біля Торецька: хронологія 1133 дня війни
В Україні розпочалася 1133 доба повномасштабної війни. Уночі ворог уперше за довгий час не запустив "Шахеди".
Про головні новини 1 квітня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.
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Головні події дня
Станом на 06:00 в Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" – загальним залпом до 8 ракет. У Середземному морі наразі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями "Калібрів" – загальним залпом до 26 ракет. За інформацією Центру національного спротиву, так зване "підвищення кваліфікації" вчителям-колаборантам організують у Петербурзі. Насправді це – навчання методів пропаганди та промивки мізків українським дітям. Головне завдання – виявляти проукраїнські сім’ї через дітей і доносити на них, Російські окупаційні війська просунулися на кількох напрямках фронту, зокрема вздовж кордону між Сумською й Курською областями й на Лиманському напрямку. Натомість українські сили нещодавно незначно просунулися в південному Олександрополі на Торецькому напрямку. Дональд Трамп заявив про бажання зустрітися з Владіміром Путіним і висловив переконання, що російський президент "доведе справу до кінця". Я хочу, щоб він уклав угоду, щоб ми припинили вбивати російських солдатів, українських солдатів та інших людей, У понеділок, 31 березня, під час зустрічі в Лондоні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Фінляндії Александер Стубб обговорили подальшу підтримку України. Вони відзначили "потужний імпульс" з боку європейських лідерів щодо цього, а також посилення тиску на Путіна з метою укладення мирної угоди. Бої за Торецьк особливо активізувалися після того, як росіяни перекинули туди додаткові сили. Ворог тисне на шахту "Торецька", де ситуація з позиціями дуже хаотична. Чіткої лінії фронту немає – вінегрет, Адміністрація США виступає проти запровадження "тимчасового управління" в Україні, яке пропонує Росія. За словами речниці Держдепу Теммі Брюс, ідею не схвалив Дональд Трамп, оскільки "Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ".
"Педагоги" з Маріуполя вчитимуться методам пропаганди в Росії, – ЦНС
– зауважують в організації.
ЗСУ мають успіх на Торецькому напрямку, – ISW
– сказав американський лідер.
Британський прем’єр і президент Фінляндії обговорили підтримку України
Ситуація в Торецьку загострюється, – DeepState
– зазначають аналітики.
США проти запровадження в Україні "тимчасового управління"
Станом на 06:00 в Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" – загальним залпом до 8 ракет.
У Середземному морі наразі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями "Калібрів" – загальним залпом до 26 ракет.
За інформацією Центру національного спротиву, так зване "підвищення кваліфікації" вчителям-колаборантам організують у Петербурзі.
Насправді це – навчання методів пропаганди та промивки мізків українським дітям. Головне завдання – виявляти проукраїнські сім’ї через дітей і доносити на них,
Російські окупаційні війська просунулися на кількох напрямках фронту, зокрема вздовж кордону між Сумською й Курською областями й на Лиманському напрямку.
Натомість українські сили нещодавно незначно просунулися в південному Олександрополі на Торецькому напрямку.
Дональд Трамп заявив про бажання зустрітися з Владіміром Путіним і висловив переконання, що російський президент "доведе справу до кінця".
Я хочу, щоб він уклав угоду, щоб ми припинили вбивати російських солдатів, українських солдатів та інших людей,
У понеділок, 31 березня, під час зустрічі в Лондоні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Фінляндії Александер Стубб обговорили подальшу підтримку України.
Вони відзначили "потужний імпульс" з боку європейських лідерів щодо цього, а також посилення тиску на Путіна з метою укладення мирної угоди.
Бої за Торецьк особливо активізувалися після того, як росіяни перекинули туди додаткові сили. Ворог тисне на шахту "Торецька", де ситуація з позиціями дуже хаотична.
Чіткої лінії фронту немає – вінегрет,
Адміністрація США виступає проти запровадження "тимчасового управління" в Україні, яке пропонує Росія.
За словами речниці Держдепу Теммі Брюс, ідею не схвалив Дональд Трамп, оскільки "Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ".