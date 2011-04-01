Росіяни просунулися на кількох напрямках фронту, ЗСУ – біля Торецька: хронологія 1133 дня війни

В Україні розпочалася 1133 доба повномасштабної війни. Уночі ворог уперше за довгий час не запустив "Шахеди".

Про головні новини 1 квітня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

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