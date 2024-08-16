41 атака на Покровському напрямку та 20 на Торецькому: карта бойових дій на 16 серпня

Росіяни намагаються захопити всю Донеччину. Найгарячіше на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому та Курахівському напрямках, ідеться у зведенні Генштабу.

Протягом минулої доби зафіксували 144 бойові зіткнення. За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням 12 ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 101 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту: зведення Генштабу

Наточилося сім боїв поблизу Липців, Стариці та Вовчанська. Навідбулося 16 боєзіткнень. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового.

Просування росіян біля Куп'янська

Наворог атакував 10 разів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів. Натакож відбулося 10 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам'янського, Білогорівки, Переїзного та Виїмки. Наточилися чотири бої у районах Часового Яру. Противник успіху не мав.

Що відбувається в Часовому Ярі

Наросіяни атакували 20 разів неподалік Залізного, Торецька, Північного та Нью-Йорка.

Яка ситуація біля Торецька

Нанаші захисники відбивали 41 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Суха Балка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне та Птиче.

Окупанти рвуться до Покровська: дивіться карту бойових дій

НаСили оборони зупинили 19 атак противника біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки. Наворог п'ять разів наступав, зокрема, у бік Водяного, Рівнополя та Костянтинівки. Наросійські війська здійснили два штурми позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки. Напротивник зазнав поразки, 10 разів атакуючи оборонні рубежі українців. Наобстановка без змін.

Фронт на Півдні

Наознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 35 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, п'ять РСЗВ, 61 БпЛА оперативно-тактичного рівня, ракету, 73 автомобілі та 16 одиниць спецтехніки окупантів.