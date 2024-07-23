У Криму була атака БпЛА, Росія атакувала Сумщину: хронологія 881 дня війни

Українські військові дають ворогу гідну відсіч ворогу на всіх напрямках фронту. Крім цього, Україні продовжує укріплювати свої позиції дипломатично.

Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 881 день. Про головні події цієї доби на фронті та на політичній арені – читайте на 24 Каналі.

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