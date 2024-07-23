У Криму була атака БпЛА, Росія атакувала Сумщину: хронологія 881 дня війни
Українські військові дають ворогу гідну відсіч ворогу на всіх напрямках фронту. Крім цього, Україні продовжує укріплювати свої позиції дипломатично.
Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 881 день. Про головні події цієї доби на фронті та на політичній арені – читайте на 24 Каналі.
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Росія продовжує втрачати літаки на війні проти України. Зокрема, на Донеччині знову збили черговий Су-25. Зенітники збили Су-25 у Донецькій області. Це сталося на Покровському напрямку. Українські захисники уразили ворожу стоянку в Оленівці, де росіяни ховали комплекс протиповітряної оборони "ТОР". Є висока ймовірність того, що комплекс вивели з ладу прямим влучанням або уламками від снаряда. Захисники повідомили, що комплекс протиповітряної оборони "ТОР" виявили розвідники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з безпілотника. Вночі проти 23 липня Росія запустила 8 ударних дронів типу "Шахед". По них працювали сили та засоби протиповітряної оборони. У Повітряних силах поінформували про збиття 7 "Шахедів". Загалом, вночі проти 23 липня 2024 року противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 із повітряного простору Курської області та 8-ма ударними БпЛА також із Курського напрямку. Крім цього, ракета не досягла своєї цілі внаслідок активної протидії. Сили оборони упродовж останньої доби ліквідували 1220 окупантів. Російська армія зазнає колосальних втрат у війні проти України. Окрім живої сили, ворог втрачає і техніку. Статистику втрат ворога станом на ранок 23 липня оприлюднив Генштаб ЗСУ. При цьому зазначають, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв. Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у живій силі наблизились до 570 тисяч вояк. Вночі проти 23 липня ворог завдав авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади. За попередньою інформацією, загиблих немає. В Росії продовжують зусилля щодо узаконення переслідування тих, хто не згідний з політикою Кремля і його війною проти України: розширили офіційне визначення екстремізму. Вналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Міністерство внутрішніх справ Росії опублікувало 22 липня проєкт нової російської так званої контртерористичної стратегії, яка встановлює юридичні визначення "русофобії" та "ксенофобії", а також змінює визначення "радикалізму", "протидії екстремізму" та "суб'єктів протидії екстремізму". Ці визначення значно розширюють можливості Кремля щодо кримінального переслідування будь-кого, хто виступає проти його політики, класифікуючи внутрішню опозицію за низкою туманних визначень. В ISW вважають, що нещодавні зусилля Кремля з розширення визначення екстремізму, що підлягає кримінальному переслідуванню, та репресії в інформаційному просторі, імовірно, "спрямовані на заохочення самоцензури серед інакомислячих росіян", а новий проєкт контртерористичної стратегії має на меті переконати росіян, що опозиція політиці та війні Кремля – це опозиція ширшому російському суспільству, культурі та ідеалам. В окупованому Криму у ніч на 23 липня чули вибухи. Гучно було у Севастополі та на мисі Фіолент. Окупаційна влада запевнила мешканців півострова, що все гаразд, адже начебто це попрацювала ППО. Призначений Кремлем "губернатор" окупованого Криму Развожаєв написав у своєму телеграм-каналі, що лише в районі Севастополя збили щонайменше 15 безпілотників. Звісно, так званий "губернатор" сказав, що жоден об'єкт не постраждав. Проте, слід зазначити, що це у традиціях ворога – приховувати наслідки вдалих українських атак по військових цілях. Посол України у Британії, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний виступив на RUSI Land Warfare Conference 2024 у Лондоні. Під час заходу обговорювалися критичні питання безпеки, зокрема виклики, пов'язані з російською агресією, та необхідність бути готовими протистояти їм надалі. За словами Залужного, для виживання у війні суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод. Він зазначив, що "готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу". Крім того, на його думку, війну не можна розглядати як частину внутрішнього політичного процесу, а її використання у власних цілях та задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви. Водночас, він зазначив, що російсько-українська війна – це "ще не війна майбутнього", це "війна перехідного періоду". Українським Силам оборони потрібно дозволити використовувати західну зброю для ударів по аеродромах Росії. Таким чином, Україна зможе захистити дитячі лікарні. Про це за підсумками засідання Ради ЄС заявив очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Сікорський нагадав, що міністри закордонних справ Євросоюзу вперше зібралися після того, як Росія завдала варварського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Як зазначив очільник польського МЗС, він закликав своїх колег зняти обмеження для України на використання далекобійних ракет, щоб запобігти атакам росіян у майбутньому. Це можна зробити за допомогою ударів по російських стратегічних бомбардувальниках та аеродромах.
На Донеччині зенітники збили ворожий Су-25
Вночі ворог атакував ракетою і 8 "Шахедами"
Статистика втрат ворога
Ворог вночі атакував об'єкти критичної інфраструктури на Сумщині
У Росії змінили визначення понять "русофобія" та "екстремізм"
У Криму була "вибухова" ніч
Залужний вперше виступив як посол
Польща закликала дозволити ЗСУ бити по аеродромах Росії
Росія продовжує втрачати літаки на війні проти України. Зокрема, на Донеччині знову збили черговий Су-25.
Зенітники збили Су-25 у Донецькій області. Це сталося на Покровському напрямку.
Українські захисники уразили ворожу стоянку в Оленівці, де росіяни ховали комплекс протиповітряної оборони "ТОР". Є висока ймовірність того, що комплекс вивели з ладу прямим влучанням або уламками від снаряда.
Захисники повідомили, що комплекс протиповітряної оборони "ТОР" виявили розвідники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з безпілотника.
Вночі проти 23 липня Росія запустила 8 ударних дронів типу "Шахед". По них працювали сили та засоби протиповітряної оборони.
У Повітряних силах поінформували про збиття 7 "Шахедів". Загалом, вночі проти 23 липня 2024 року противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 із повітряного простору Курської області та 8-ма ударними БпЛА також із Курського напрямку.
Крім цього, ракета не досягла своєї цілі внаслідок активної протидії.
Сили оборони упродовж останньої доби ліквідували 1220 окупантів. Російська армія зазнає колосальних втрат у війні проти України.
Окрім живої сили, ворог втрачає і техніку. Статистику втрат ворога станом на ранок 23 липня оприлюднив Генштаб ЗСУ. При цьому зазначають, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у живій силі наблизились до 570 тисяч вояк.
Вночі проти 23 липня ворог завдав авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади. За попередньою інформацією, загиблих немає.
В Росії продовжують зусилля щодо узаконення переслідування тих, хто не згідний з політикою Кремля і його війною проти України: розширили офіційне визначення екстремізму.
Вналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Міністерство внутрішніх справ Росії опублікувало 22 липня проєкт нової російської так званої контртерористичної стратегії, яка встановлює юридичні визначення "русофобії" та "ксенофобії", а також змінює визначення "радикалізму", "протидії екстремізму" та "суб'єктів протидії екстремізму".
Ці визначення значно розширюють можливості Кремля щодо кримінального переслідування будь-кого, хто виступає проти його політики, класифікуючи внутрішню опозицію за низкою туманних визначень.
В ISW вважають, що нещодавні зусилля Кремля з розширення визначення екстремізму, що підлягає кримінальному переслідуванню, та репресії в інформаційному просторі, імовірно, "спрямовані на заохочення самоцензури серед інакомислячих росіян", а новий проєкт контртерористичної стратегії має на меті переконати росіян, що опозиція політиці та війні Кремля – це опозиція ширшому російському суспільству, культурі та ідеалам.
В окупованому Криму у ніч на 23 липня чули вибухи. Гучно було у Севастополі та на мисі Фіолент. Окупаційна влада запевнила мешканців півострова, що все гаразд, адже начебто це попрацювала ППО.
Призначений Кремлем "губернатор" окупованого Криму Развожаєв написав у своєму телеграм-каналі, що лише в районі Севастополя збили щонайменше 15 безпілотників.
Звісно, так званий "губернатор" сказав, що жоден об'єкт не постраждав. Проте, слід зазначити, що це у традиціях ворога – приховувати наслідки вдалих українських атак по військових цілях.
Посол України у Британії, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний виступив на RUSI Land Warfare Conference 2024 у Лондоні. Під час заходу обговорювалися критичні питання безпеки, зокрема виклики, пов'язані з російською агресією, та необхідність бути готовими протистояти їм надалі.
За словами Залужного, для виживання у війні суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод. Він зазначив, що "готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу".
Крім того, на його думку, війну не можна розглядати як частину внутрішнього політичного процесу, а її використання у власних цілях та задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви.
Водночас, він зазначив, що російсько-українська війна – це "ще не війна майбутнього", це "війна перехідного періоду".
Українським Силам оборони потрібно дозволити використовувати західну зброю для ударів по аеродромах Росії. Таким чином, Україна зможе захистити дитячі лікарні.
Про це за підсумками засідання Ради ЄС заявив очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Сікорський нагадав, що міністри закордонних справ Євросоюзу вперше зібралися після того, як Росія завдала варварського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
Як зазначив очільник польського МЗС, він закликав своїх колег зняти обмеження для України на використання далекобійних ракет, щоб запобігти атакам росіян у майбутньому. Це можна зробити за допомогою ударів по російських стратегічних бомбардувальниках та аеродромах.