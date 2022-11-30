Не капітуляція: Путін визначив собі нову ціль війни з українцями

Президент України Володимир Зеленський, представники українських Збройних Сил попереджають українців про можливість нових ракетних ударів Російської Федерації з метою знищення української цивільної інфраструктури. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Кривава мета кривавого карлика змінилася

Однак є абсолютно очевидним, що про вірогідність таких ударів можна говорити і без посилань на офіційні українські джерела. В самій Москві не приховують того, що готові до нанесення нових ударів по Україні саме з метою війни із українським цивільним населенням.

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Мета президента РФ Владіміра Путіна та російського військово-політичного керівництва є очевидною. В умовах, коли російські війська не можуть одержати значних переваг на фронті й змушені залишати території, які вже були ними окуповані під час першої фази російського нападу на Україну в лютому – квітні 2022 року, для Путіна і російських військових є абсолютно очевидним, що Росію може врятувати від остаточної поразки тільки війна із цивільним населенням , із жінками і дітьми.

Принаймні так вони собі уявляють ситуацію – що тільки доведення українців до нелюдських умов примусить українське політичне керівництво до повної капітуляції перед російським політичним керівництвом, до виконання всіх умов, що їх висував президент РФ Владімір Путін ще перед своїм нападом на Україну.

Та ба більше – можливо, Росії не потрібна сьогодні капітуляція України з тієї простої причини, що у лютому 2022 року Владімір Путін був щиро впевнений у тому, що українське населення готове прийняти російський окупаційний режим як єдину можливість для свого подальшого державного існування.

А зараз в ситуації, що склалася із очевидним опором українського населення російській окупації, зараз, коли Владімір Путін бачить, як українці зустрічали його війська у Херсоні і як вони зустрічали українських визволителів, мета РФ могла й змінитися і зараз пов'язана із необхідністю вигнати нелояльне до Росії населення України з тієї території, де це населення проживає.

Щоб якщо вже захопити українську територію, то без цього населення. Щоб на території України проживало населення самої РФ, яке можна буде сюди переселити після відновлення територій. Однак, для цього, звичайно, потрібно, щоб десятки мільйонів українців залишили територію, яка має бути потім приєднана до території РФ і стати її інтегрованою частиною.

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Лекала авторів геноцидів

Це очевидний план геноциду. Немає нічого дивного, що цей план здійснюється президентом Росії Владіміром Путіним та російським військово-політичним керівництвом за підтримки більшості росіян саме тоді, коли ми говоримо про роковини Голодомору. Адже і тоді ідея радянського політичного керівництва була досить простою – знищити мільйони українців, щоб потім переселити на землі їхнього проживання мешканців радянської Росії, набагато більш лояльних до Комуністичної партії та її тиранічного режиму.

І, до речі, ця ситуація, можна сказати, виправдала себе. На місці досить аграрної на той час Донеччини з'явилася суцільна міська агломерація, в якій проросійським силам вже після проголошення незалежності України було набагато легше діяти, ніж там, де залишилося аграрне виробництво, де залишилися маленькі міста поруч із українськими селами, де самі міста-мільйонники, такі, як Київ чи Дніпро, комунікували із регіонами, з якими вони були завжди пов'язані.

Тож не можна сказати, що у Москві не знають, що роблять, – знають, прекрасно розуміють, якими є шляхи до перемоги навіть не над українською державою, а над українським народом. Саме в цьому є сенс тих дій, які сьогодні пов'язані із російськими намірами. Владімір Путін не з українською державою воює, а з українським народом.

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Ординська зачистка

Російський керманич абсолютно впевнений, що на території, яку він хоче вважати історичною територією Росії, можуть проживати тільки ті люди, які будуть вважати себе росіянами і бути росіянами. Без всіх цих українських атрибутів, мови, культури, історії – усього цього не потрібно ані президенту РФ, ані керівництву РФ, ані народу РФ.

Саме тому ми зараз з вами будемо бачити, як етнічні росіяни, які проживають на українській землі, досить швидко стануть просто українцями. А етнічні українці, які проживають на території РФ, досить швидко стануть просто росіянами і будуть намагатися забути про своє українське коріння як про щось жахливе і компрометуюче, як таке, про що непотрібно розповідати власним дітям. Ось це і є реальна ситуація геноциду, в який ми потрапили внаслідок нападу Владіміра Путіна на Україну.

І, звичайно, ця війна, жорстока і кривава, буде продовжуватися не тільки з цивільним населенням, а й на фронті.

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