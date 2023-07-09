Росія не досягла жодної поставленої цілі за 500 днів повномасштабної війни, – ISW

Минуло 500 днів відтоді, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Російські військові мали намір захопити Київ "за три дні", але не досягли жодної з намічених цілей.

Аналітики наголосили, що Україна відстояла свою незалежність від Росії, але перед нею стоїть найважливіше завдання – деокупація територій.

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Україна відбивала атаки та звільняла свої землі

В Інституті вивчення війни заявили, що Україна зуміла протистояти Росії завдяки "рішучому та вмілому" українському опору. Саме він, вважають аналітики, допоміг українцям відбити серію наступів, зокрема на Київ. Також українські воїни змогли звільнити Сумську та Чернігівську області й частини Харківської, Миколаївської та Херсонської областей, тимчасово захоплені російськими військами.

В ISW зауважили, що українські сили захопили та зберегли ініціативу та проводять контрнаступальні операції на більшій частині лінії фронту, при цьому російські сили майже повністю зосереджені на спробах утримати захоплені українські землі.

За допомогою Заходу Україна забезпечила свою незалежність, але перед нею стоїть найважливіше завдання – звільнення стратегічно важливої території, яка все ще перебуває під контролем Росії,

– наголосили в Інституті вивчення війни.

Україна продовжує йти в контрнаступ

В Інституті вивчення війни додали, що 8 липня українські війська провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту:

7 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла про просування більш ніж на кілометр на південь від Бахмута.

Українські військові джерела, як зазначається в аналізі, повідомляли про наступальні операції на бердянському та мелітопольському напрямках.

Також аналітики посилаються на російські джерела, які стверджують, що українські військові нібито вели наступальні операції у західній частині Донецької та Запорізької областей.

ISW, як і раніше, вважає, що контрнаступ спрямований на виснаження російських сил і збереження бойової могутності України за рахунок повільного просування,

– мовиться у звіті.

До слова, заступник міністра оборони США з політики Колін Каль 7 липня зазначив, що нинішні українські операції по всьому фронту є "початком середини" ширшого контрнаступу. Тож "надто рано судити", як просуваються українські війська.