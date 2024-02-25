Відкрито пригрозив повним знищенням України: представник Росії в ООН зробив нову цинічну заяву

Представник Росії в ООН Небензя взяв участь в засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Там він вкотре видав цинічну заяву про Україну.

Виступи росіян завжди важко слухати через їхню цинічність. Так, Небензя відкрито пригрозив повним знищенням нашої держави після 2 років повномасштабного вторгнення.

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Чергова цинічна заява представника Росії в ООН

Небензя заявив, що "чим довше затягується конфлікт через підтримку Києва Заходом, тим невигіднішими будуть умови миру для України".

За словами представника Росії в ООН, "зберегти Україну в якомусь вигляді поки що можна".

Так, він наголосив, що Україна "має бути нейтральною, без русофобії та нацизму". Саме на досягнення цих цілей, як зазначив Небензя, і спрямовано так звану "СВО".

У зв'язку з цим Захід, який надає Києву підтримку, сьогодні має вибір: чи доведеться Москві воювати заради цього до кінця, як вона це вміє робити, або ж у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі все-таки візьме гору здоровий глузд, і вони спробують врятувати бодай щось від України,

– додав дипломат.

Які ще обурливі заяви робив Небензя

Небензя ще вирішив зробити низку заяв про Авдіївку та окуповані території. Так, російський дипломат заявив, що "тимчасово окупованих територій не існує. Є російські регіони".

До таких "російських" Небензя зарахував не тільки Крим і Донеччину та Луганщину, але й Запорізьку та Херсонську області. Люди там нібито самі захотіли приєднатися до Росії, а річницю "приєднання" Криму росіянин пообіцяв відсвяткувати на державному рівні.

В традиційній манері Небензя звинуватив Захід у "підготовці війни", а власне війну в Україні він назвав "українською кризою". Мовляв, західні країни бачать чорно-білу картину світу, а насправді "не все так однозначно".

Також за його словами, Авдіївка святкувала "звільнення".