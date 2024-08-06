"Били хвилин 20, потім повісили непритомних": окупант розповів, як придушив цивільних в Авдіївці

З'явилася відеорозповідь про воєнні злочини окупантів в Авдіївці. Контрактник Рустам Гарєєв, який потрапив у полон під Очеретиним, зізнався, що робили з цивільними в Авдіївці.

Слід розуміти, що в полоні росіяни можуть вибачатися, говорити, що Путін поганий тощо. А коли вони не в полоні, їм глибоко плювати на те, що відбувається. Строковики, яких захопили на Курщині, наприклад, не змогли повідомити, підтримують Путіна чи ні. Кажуть, що не думали про це.

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Полонений окупант розповів про воєнні злочини росіян в Авдіївці

Перший бій відбувся в Авдіївці. Загалом події у місті окупант характеризує як "захоплення, зачистка та закріплення".

Загарбники шукали "місце, де дислокуватися", й обрали підвал. Та там було двоє місцевих, приблизно 37 років.

Командир з позивним "Омськ" подумав, що вони коригувальники. І ми їх ліквідували. Спочатку поламали прикладами, били по руках, по ногах, хвилин 20. Потім знайшли мотузки та повісили,

– цілком спокійно розповідає окупант.

Далі він повідомив, що в іншому підвалі, "шукаючи укриття від мінометів", побачили жінку з двома дітьми, 11 і 13 років. Росіяни розпитали, чому вони не поїхали, виявилося, що їм нема куди їхати. Той-таки "Омськ" наказав заклеїти усім цивільним роти скотчем.

Вороги ґвалтували жінку та дівчат дві години. Потім поставили біля стінки та розстріляли. Це теж відбулося під Авдіївкою.

Те саме відбулося й в інших підвалах з іншими жінками. І з хлопчиками.

Буденність зла

Нагадаємо, що коли тривали бої за Авдіївку, на російському телебаченні говорилося, що цивільні чекають, доки солдати Путіна "звільнять їх від нацизму". Те, що розповів Гарєєв, цілком стає в один ряд зі злочинами нацистів.

А найбільше вражає те, як спокійно він говорить про свої дії. І як охоче заміняє слово "ґвалтування" на "вчинення насильницьких дій", "вбивство" – на "ліквідацію". І як добре пам'ятає усіх своїх жертв.

В тому уривку, який виклали на каналі "Полонені СВО", Гарєєв не вибачається і не рефлексує над своїми діями. Він частково покладає провину на командира, який віддав наказ, але не повідомляє, що виконавці наказу хоч якось піддали сумніву необхідність убивати та ґвалтувати.