Три сирени та два обстріли: росіяни вночі атакували Кіровоградську область ракетами

Ворог кілька разів за ніч обстріляв Кіровоградську область. Офіційно про наслідки ударів поки не повідомляли.

Пізно ввечері 20 червня вибухи лунали в Харкові.

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Що відомо про атаку по Кіровоградщині в ніч проти 21 червня

Запорізька, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!

– написали в Повітряних силах близько першої ночі.

За кілька хвилин до згаданих областей долучилися Миколаївська, Черкаська та Кіровоградська області.

О 1:22 крилаті ракети з Півдня летіли курсом на Кропивницький, як попередили в ПС. А близько четвертої ранку було зафіксовано ракету з Півдня через Миколаївщину курсом на Кіровоградщину.

Відбій оголосили о 4:22.

Дані від моніторингових груп

Моніторингові канали припустили, що це були ракети Х-59, дві з яких прямували на Кропивницький, а одна – на передмістя Кривого Рогу. Телеграм-канал "Николаевский Ванек" зауважив, що ракети пускав новітній винищувач Су-57.

Деякі монітори написали, що о пів на другу в Кривому Розі пролунали вибухи.

Офіційна інформація про тип ракет від ПС

Пізніше командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук деталізував тип ракет.

"У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях", – повідомив він.