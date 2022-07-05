Лукашенко "змусив" російських окупантів наступати на Україну д*пою вперед

Що чекає на білоруських солдатів в Україні? Ну, що на них чекає –на них тут чекає смерть. Це я говорю не тому, що мені хочеться когось налякати.

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Адже білоруси дивляться на цю війну, як казав сам Лукашенко: "Мине два-три дні, і потім не буде кому воювати". Ось уже пішов п'ятий місяць.

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Усі білоруси дивляться, що відбувається з росіянами, яких, до речі, частенько виколупували з бронемашин, які були відтягнуті на ремонт або підбиті на території України, на Київщині, і переймаються питанням: чи вступить Білорусь чи не вступить?

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Ну, по-перше? Білорусь у війну вже вступила. Що в нас виходить? З одного боку, Олександр Григорович каже, що "ми вже беремо участь" – і це так: з білоруської території летять ракети, летять бомби по українських містах.

І цей вусатий хлопець розповідає, що "Росія має рацію, і ми не дозволимо стріляти в спину російській людині". Зачекайте! Що означає у спину? Хто веде наступ? Можливо, путіноїди, путінські солдати. Ні, не путінські солдати, секундочку, – російські солдати. Навряд чи вони наступають д*пою вперед. Швидше за все, вони таки дивляться як усі нормальні люди (ти homo sapiens? Ні? Я росіянин). Тому ніхто росіянам у спину не стріляє. Хіба що під час війни їх ударною хвилею розвертає. Але тут уже, як-то кажуть, кому як пощастить.

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Заспокійливе для лукашистів вже напоготові

Тобто, виходить, Лука нам каже, що він уже бере участь у "спецоперації". До чого все це веде? Чому я говорю, що війна цілком можлива між Україною та Республікою Білорусь? Тому що всі приготування завершено. Там є такий перелік 16 – 17 позицій, критерії підготовки країни до вступу у війну. І ось на сьогоднішній день там не вистачає двох чи трьох.

З одного боку, це називається ми надуваємо щоки, говоримо, що Путін у всьому має рацію, ми начебто як завжди поряд тощо. Мовляв, сковуємо українські сили. Але, з іншого боку, а хто дасть гарантію, що він не накаже перейти кордон? І білоруси це також знають.

Гарантію тут, звичайно, виписують Збройні Сили України, і я точно можу вам сказати, що загроза з боку Республіки Білорусь українським військовим командуванням розглядається як абсолютно реальна, й ужиті відповідні заходи. І не лише вони мінують прикордонні території.

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