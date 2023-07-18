Південь атакували "Шахедами", по Одесі запустили "Калібри": хронологія 510 дня війни

Росія продовжує тероризувати Україну, обстрілюючи мирні міста. Водночас на фронті продовжується пекельний бій – наші захисники відбивають атаки ворога та йдуть в наступ на деяких напрямках.

Найважливіші події за 18 липня з фронту та тилу та все, що відбувається на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Канал.

Днем раніше Вибухи на Кримському мосту, падіння Су-25 в Росії: хронологія 509 дня війни

Хронологія подій 18 липня

В Інституті вивчення війни зазначили, що атака на Кримський міст матиме подальші наслідки для російської логістики на Півдні України. Російські туристи, які втікали з окупованого Криму, ускладнили трафік і російську логістику з півострова в тилові райони Запорізької та Херсонської областей.На окупованій частині Херсонської області росіяни готуються до псевдовиборів – набирає обертів примусова паспортизація населення. Дуже багато випадків насильства проти тих, хто відмовляється від отримання російського паспорта. По селах активно працюють виїзні офіси під супроводом військових.Росіяни атакували Одесу ще крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. У місті чули гучні звуки вибухів. Наслідки обстрілу поки що невідомі.Росіяни атакували дронами Миколаївську область – на одному з об'єктів виникла досить серйозна пожежа.Росіяни випустили "Шахеди" на Південь України – в Одесі працювала ППО.На 11-й день після ракетного удару по Львову серед завалів знайшли кота Черчиля. В момент, коли його знайшли, власниця пухнастика Оля була у дворі – вона одразу повезла його до ветеринара. Пухнастик зневоднений, втомлений, але має апетит.Колишній Спеціальний представник США у переговорах щодо України Курт Волкер сказав, що Україна більш спроможна у військовому плані, ніж більшість членів НАТО. І боронить Україна ті цінності, на яких Альянс і ґрунтується. Тим часом Росія напала, адже "прагне перемогти ці цінності". І Києву необхідно наполягати на членстві в НАТО, адже якщо він застрягне в залі очікування, це дасть Путіну зелене світло для нового нападу