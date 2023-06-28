Наслідки трагічного удару по Краматорську: хронологія 490 дня війни

Російські загарбники ще не забрались з України, проте ЗСУ їх активно виганяють. Зокрема, наші бійці продовжують героїчно відвойовувати нашу землю.

Яка ситуація на полі бою та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Ракетна атака Кременчука та Краматорська, шалені втрати окупантів: хронологія 489 дня війни

4:36 Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що проблем з роботою в місті немає хіба в тих, хто працює у сфері будівництва, та у співробітників, які обслуговують окупаційний "корпус".

За словами радника мера, проблеми виникають в комунальних підприємствах, по школах, по лікарнях. Адже там наднизька зарплата.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що росіяни не просто так били по піцерії в Краматорську в той час, коли там було багато людей. За його словами, цей ракетний удар "не міг не відбутися" без коригувальників.Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець розповів, що російські загарбники в будь-який момент можуть вдатись до теракту на Запорізькій АЕС. Саме тому доведеться евакуювати людей з декількох областей.За словами омбудсмена, у кожному з регіонів уже створені штаби з евакуації та опрацьоване питання з вивезенням мешканців із зон у радіусі 30 та 50 кілометрів від ЗАЕС. Під найбільшою загрозою – мешканці окупованих територій, адже Україна не матиме до них доступу.