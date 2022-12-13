Прогноз без ілюзій: що буде з Росією після поразки у війні

Я не сумніваюся, що ми відіб'ємося. Обов'язково відіб'ємося. Я сумніваюся, що переможе справедливість.

Неспокутувані гріхи

Я не вірю в невідворотність покарання для зграї, яка вже стільки років терзає мою країну. Не вірю в суд, не вірю у покаяння. Особливо – у покаяння.

Радимо "Бобик здох": окупантів спіткала нова невдача на східному фронті

Вірю в затаєну шалену злість на багато років. Вірю в ненависть, яку передаватимуть із покоління в покоління. Але в усвідомлення скоєного, у бажання спокутувати – не вірю. Не на тих напали.

Сподівання без надії

І, до речі, репарації та контрибуції добровільно ніхто не виплачуватиме. Що зможемо відібрати – те наше, а решту чекати не доводиться.

Та й розгрому повного не чекаю: надто великий супротивник – у Тихий океан не скинемо.

Яке відшкодування збитків може статися без повної військової поразки? Та ніяке! Немає у вас методів проти колективного Саприкіна! Немає!

Про головне Росіяни вже винесли вирок світові без їхнього "вєлічія"

Начхати вони хотіли на міжнародний суд! Заповзуть у нору, зализуючи рани, а потім знову полізуть назовні, розчепіривши пальці.

Без покаяння змін не буде, а покаяння – доля тих, хто думає, та сильних. Де там взяти тих, хто думає?