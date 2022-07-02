У війні з Україною Путін хоче знищити не лише українців

Коли кажуть, що зараз Росія куди більше російська держава, ніж будь-коли, тому що в Російській імперії часів царів росіян було не більше 40%, в СРСР – не більше 50%, а зараз в РФ – приблизно 80 – 85%, не забуватимемо, що це – не випадковість.

Не своїх не шкода

І не просто так вийшло, бо частина території відійшла. Це – спланований геноцид та байдужість уряду в Москві, по суті російського уряду, до народів РФ.

Цікаве Світ побачив, як Путіна можна змусити увімкнути задню

І, звичайно, ніхто не цікавиться ніякою ротацією ніяких військових бурятського походження. Чим більше їх загине на фронтах війни з Україною, тим краще для Путіна та його оточення. Менше бурятів – менше проблем. Менше татар – менше проблем. Менше чеченців – менше проблем. Все одно кількість цих народів значно поступається кількості самих росіян.

Скільки б росіян Путін не поклав у війні з Україною чи з іншими воїнами в інших війнах, які він зараз готує, росіян ще залишиться достатньо для того, щоб обслуговувати злочинну кліку, яка захопила владу в Росії. Їх – десятки мільйонів.

А якщо в результаті війни не залишиться бурятів чи удмуртів, чи представників народів Кавказу – що ж, тим менше буде у них шансів створити власні національні держави, коли час існування РФ, злочинної шовіністичної держави росіян, прийде нарешті до кінця, й у народів Росії з'явиться шанс відродитися, створити власні держави, згадати про власні мови та культури, проклясти нарешті ту огидну оболонку, в якій їх утримують, практично в'язницю, відновлену в'язницю народів.

Але якщо цих народів не буде фізично, хто буде створювати національні держави? Зникне Бурятія, зникнуть республіки Кавказу. А там і до Татарстану з Башкортостаном недалеко. Вся справа у кількості військ та у кількості жертв.

Важливе Який "чарівний копняк" змусив росіян втікати з острова Зміїний

Під прицілом не лише Україна

Тому ми маємо завжди пам'ятати, що Володимир Путін не просто хоче знищити, наприклад, українців та вигнати їх із рідних місць. Ні, це не єдина його мета. Володимир Путін не просто хоче закрутити гайки в самій Росії та перетворити її на нацистську державу, щоб спокійно правити цією державою та всіх незгодних з її правлінням відправляти у табори на 15 років. Ні, це ще й геноцид народів Росії – те, що ми спостерігаємо.

Бурятські жінки це зрозуміли. Але зрозуміло, що керівник республіки не відгукнеться на їх звернення (про повернення чоловіків додому з України – 24 канал), тому що не має жодного впливу на Кремль і на російські Збройні сили – він не має військ, не контролює власні війська у своїй країні. У нього – окупаційні війська, які можна посилати куди заманеться, і погоджуватися з тим, що люди, які служать у цих військах, гинуть на будь-якій території.

Байдужість як зброя

Це нікого не хвилює у Росії. І це, до речі, не хвилює й саме російське суспільство, бо жодних реальних уявлень про те, що насправді відбувається на фронтах війни з Україною, більшість росіян не мають.

Радимо Путін вже призначив "смертників" війни з Україною

А більшості росіян, якщо бути зовсім відвертим, наплювати на те, чи залишаться буряти на цій землі, наплювати на те, чи залишаться на цій землі татари, наплювати на те, чи залишаться на цій землі удмурти чи тувинці.

В цьому випадку порятунок потопельників – справа рук самих потопельників. Але у народів Росії дуже мало сил, щоб опиратися тому шовіністичному катку, який підім'яв їх у путінській Росії.

Актуальне – Лисянський пояснив, чому буряти згодні вмирати за "рускій мір": дивіться відео