ЗСУ дронами знищили ворожі БТР на Донеччині та зупинили наступ ворога: відео бою

Окупанти штурмують позиції ЗСУ на Донеччині, але отримують по зубах. У Нацгвардії розповіли, що штурм ворогові не вдався, бо по загарбниках відпрацювали FPV-дрони.

Центральне територіальне Управління Національної гвардії України показало відео знищення ворожої техніки на Донецькому напрямку. Відповідно до звіту Генштабу на ранок 27 жовтня, на Покровському та Курахівському напрямку захисники відбили по понад 40 атак росіян.

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ЗСУ нищать техніку окупантів на Донецькому напрямку

Декілька одиниць техніки намагалися прорватися в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області, однак спроба штурму була зупинена Силами оборони,

– написали в Нацгвардії.

FPV-дрони батальйонної групи Центрального оперативно-територіального об'єднання влучають у БТР противника: дивіться відео

Золота Нива на Донеччині на карті Deep State

Ситуація на Донбасі

У Донецькій області ворог зосередився на захопленні Селидового. Частину вже окупували, і тепер намагаються повністю оточити місто. Про значення цього населеного пункту читайте тут.