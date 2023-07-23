"Воюєш – поки не вб'ють": росіяни бояться і відмовляються брати участь у бойових діях
У лавах російської армії нові проблеми. Окупанти не хочуть воювати, бо розуміють, що йдуть на вірну смерть. Адже навіть поранених росіян кидають та не евакуюють з поля бою.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, це дуже впливає на морально-психологічних стан російських військових. Через це вони можуть стати неконтрольованими.
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Поранених кидають на полі бою
В одному з мотострілецьких полків Росії, який зараз бере участь у боях в районі Первомайського на Луганщині, відбувається бунт. Військові не хочуть брати участь в бойових діях, висловлюючи незадоволення.
Основним фактором, який негативно впливає їхній на морально-психологічний стан, є великі втрати у живій силі. Вони бачать, скільки втрат. Ну і в них є така традиція – фактично не евакуйовувати поранених,
– зауважив Олег Жданов.
В росіян евакуація поранений – це особиста ініціатива самого військових. В них немає такої системи, як в ЗСУ. Себто системи по евакуації поранених та доправлення їх в медичні заклади.
"Вони чудово розуміють, якщо поранять – то йому вмирати на землі, стікаючи кров'ю. Ймовірність того, що за ним прийде якась допомога – ніяка", – наголосив військовий експерт.
Тож розуміння, яке поступово приходить до окупантів, і впливає на їхню поведінку та керованість. Що відповідно відображається на боєздатності частин.
Олег Жданов про небажання росіян воювати: дивитись відео
Колообіг російських військових в природі
За даними Генштабу ЗСУ, ці ж військові з низьким морально-психологічним станом сильно схвильовані через брак живої сили. Деякі частини воюють при укомплектованості 50% – це на межі боєздатності підрозділів та частин.
Нижче 50% – це вже небоєздатна частина. А їх перегруповують, об'єднують роти та змушують йти в атаку. І ніяких перспектив, що завтра прийде поповнення та їх стане більше. Тим паче ніхто навіть не говорить про ротацію. Воюєш – поки не вб'ють,
– зазначив Жданов.
Водночас поранення для російського окупанта – це відстрочена смерть. Адже, як вже було зазначено, поранених ніхто не евакуює з поля бою.
"Але, на наш жаль, вони таки воюють. Під страхом наказу, розправи. Цікаво, що вони йдуть на смерть, але бояться отримати 10 років (в'язниці – 24 Канал) за невиконання наказу", – констатував військовий експерт.
Що цікаво, якщо військовослужбовця, який відмовився виконувати наказ, судитимуть, йому можуть дати від 10 років ув'язнення. При цьому з в'язниці їх можуть відправити воювати у складі роти "Шторм Z". Власне, як це раніше було із ПВК "Вагнера".
А в "Шторм Z" є багато проблем з екіпіруванням, адже це звичайні штрафні військові частини. Тож шанс, що росіянин, який воюватиме в їхньому складі, потрапить на концерт Кобзона – дуже високий.
Актуальні втрати росіян на війні
Завдяки вправності та ефективній роботі наших Збройних Сил російська армія з початку повномасштабного вторгнення скоротилась на 241 960 військових. Зокрема, на 630 окупантів стало менше за минулу добу.
Крім того, страждає і техніка ворога. З 24 лютого росіяни втратили:
- танків – 4151 (+11),
- бойових броньованих машин – 8105 (+9),
- артилерійських систем – 4658 (+29),
- РСЗВ – 697 (+4),
- засобів ППО – 451 (+3),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 310 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14),
- крилатих ракет – 1298 (+0),
- кораблів / катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13),
- спеціальної техніки – 696 (+5).