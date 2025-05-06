Росія готується до літнього наступу, однак ЗСУ мають шанси зірвати його ще на старті
- Росія готується наступати влітку, маючи на меті повну окупацію Донеччини, однак вже спостерігається посилена інтенсивність боїв на певних відтинках фронту.
- Ймовірна активізація дій СОУ на Курщині може зірвати плани Росії, перешкоджаючи формуванню наступальних угруповань звідти.
Зараз Росія за всіма ознаками готується до літньої кампанії. Противник має намір провести наступальну операцію оперативно-стратегічного рівня, яка мала би принести росіянам той результат, на який вони сподівалися у 2024 році.
Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, додавши, що ворог, як і раніше, прагне окупувати всю Донецьку область, а за можливості ще просунутися на територію України.
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На певних відтинках фронту Росія посилила наступальні дії
Захопити повністю Донеччину – завдання, яке Путін поставив перед своєю армією. Очільнику Кремля потрібно це, аби мали стартові позиції для розмови з американським президентом Трампом.
"До сьогодні він не досягнув цієї мети, тому фактично відмовився від пропозицій США, які передавалися йому через Дмітрієва (зняття санкцій, спільні американо-російські проєкти). Зараз ці розмови відкладаються, Росія намагається реалізувати ті плани, які ставила перед собою раніше", – зазначив Самусь.
Зі слів військового експерта, на певних ділянках фронту російська армія вже почала наступальні дії. Нині зокрема посилилась інтенсивність боїв на Покровському напрямку, в рази збільшилась кількість боєзіткнень. Тому, зі слів Самуся, очевидно, що росіяни вже починають наступ.
Чому посприяє активізація СОУ на Курщині?
В цих умовах початок нових наступальних дій в Курській області з боку СОУ, про які заявляють так звані російські воєнкори, можуть збити цей темп противника. У росіян, як наголосив військовий експерт, немає можливості зосередити всі сили на тих напрямках, де вони запланували, тепер вони вимушені будуть знімати підрозділи й перекидати їх знову на Курщину.
З українського боку, якщо говорити про тактичний план, це більше схоже на формування буферної зони, немає сенсу йти вглиб Курської області,
– вважає Самусь.
Сили оборони України могли б у Брянській, Курській, Бєлгородській областях створити умови, коли росіяни не зможуть там формувати наступальні угруповання. Мати ініціативу в цих регіонах, зі слів Самуся, означає на тактичному рівні утворювати буферну зону, на оперативному рівні – заважати росіянам реалізовувати свій план літньої кампанії, задавати їм свою програму, аби вони реагували на дії СОУ.
Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що буферна зона, яку СОУ створили в прикордонних районах, досі залишається актуальною. Російські так звані воєнкори поширили інформацію, що буцімто 4 травня СОУ перейшли в наступ на Курщині біля села Тьоткіно, завдали низку атак і підірвали міст біля населеного пункту Званне.