Токаєв зрозумів, скільки років залишилось до пересування російських танків по Казахстану

Минулого тижня мій виступ у прямому ефірі 24 каналу на тему відносин Казахстану та росії викликав інформаційний резонанс у ЗМІ України й навіть Казахстану. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

"русскій мір" на марші

Зі мною зв'язувалися мої друзі з Казахстану, питали про додаткову інформацію, оскільки у Казахстані справді точаться дискусії про агресивну політику росії щодо цієї країни. Я вирішив детальніше висвітлити політичні процеси під назвою "експорт російського сепаратизму" до Казахстану.

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Перші спроби кремля анексувати частину територій північного Казахстану були зафіксовані ще 1990 – 1991 року, тобто з перших днів здобуття Казахстаном незалежності. Отже, спалахи інспірованого сепаратизму з росіʼ у Казахстані помітили з 1990 року:

1990 – 1991 роки – у місті Уральську Західно-Казахстанської області провели протест уральських козаків із росії, які виступали за визнання недійсної передачі Уральської області до складу Казахстану 1920 року й повернення її у росію.

Вересень 1991 року – в Уральську пройшли вуличні зіткнення казахів та представників уральських козаків. Після цих зіткнень настрої російських сепаратистів перейшли у латентний та прихований характер.

1994 рік – у місті Усть-Каменогорск Східно-Казахстанської області громада слов'янської культури за фінансової підтримки росії організувала мітинг, метою якого було лобіювання створення у Східному Казахстані національної автономії етнічних росіян та надання російській мові статусу державної.

1995 рік – за сепаратистську діяльність влада Казахстану заарештувала отамана "Семиріченського козачого війська" Миколу Гунькіна, який публічно заявляв про входження Казахстану до складу росії.

1996 рік – лідери "Кокчетавського відділу Сибірського козачого війська", брати Юрій і Віктор Антошко, спробували організувати збройне повстання в Кокшетауській області Казахстану (з 1997 року увійшла до складу Північно-Казахстанської області) з подальшим створенням так званої "народної республіки".

1999 рік – влада Казахстану в Усть-Каменогорську затримала групу з 22 осіб, яка збиралася створити на базі Східно-Казахстанської області державу "Руська земля".

2001 рік – голова Націонал-більшовицької партії росії едуард лимонов почав формування угруповання бойовиків для підняття повстання в регіонах Казахстану, де переважно проживають етнічні росіяни, але тоді фсб припинила цю спробу, а лимонов отримав тюремний термін.

Апетити кремлівського монстра не зменшуються

У 2014 році, після спецоперації спецслужб росії в Україні під назвою "російська весна" з подальшою окупацією Автономної Республіки Крим, а також частин Луганської та Донецької областей, влада Казахстану посилила кримінальну відповідальність за сепаратизм усередині країни.

Але спроби розгойдування ситуації в Казахстані тривали. Так, у 2015 році житель міста Ріддер республіки Казахстан ігор сичов був притягнутий до кримінальної відповідальності за публікацію опитування в соціальній мережі "ВКонтакте" щодо входження Східно-Казахтанської області до складу росії. Суд засудив його до п'яти років позбавлення волі. У 2016 році ігоря чупріна, жителя села Соколівки Північно-Казахстанської області, засудили на 5,5 років позбавлення волі за заклики об'єднання росії та Казахстану у соціальній мережі "ВКонтакте". Це лише кілька прикладів із безлічі.

У 2020 році депутат від партії "єдина росія" в'ячеслав ніконов, який, до речі, у 2021 році був обраний за регіональними списками Ростовської області від "єдиної Росії" і позиціонує себе як обраний депутат від тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, в ефірі програми "Велика гра" на "Першому каналі" заявив: "Казахстану просто не існувало, Північний Казахстан взагалі не був заселений". Цитата Ніконова: "Вони (казахи) існували набагато південніше. І, власне, територія Казахстану – це великий подарунок з боку росії та радянського союзу". Це не єдине висловлювання політиків росії про "російські землі" в Казахстані.

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Крім того, у Казахстані активно працював державний фонд "русскій мір" через створені "російські центри" в Алма-Аті та Актобі. Вони проводили політику просування цінностей "русского міра" у Казахстані. У 2021 році були реалізовані проєкти рф у Казахстані:

"росія дивує", – суть проєкту полягала у проведенні інтелектуального марафону "росія – Казахстан" для молоді республіки в Алма-Аті, Нур-Султані, Шимкенті;

організація виставки "За нами москва" в Нур-Султані на честь 80-річчя подвигу панфіловців;

організація літературної зустрічі, присвяченої творчості Сергія Єсеніна, для студентів в Актобе;

організація днів "російської культури" в Нур-Султані;

організація осінньої школи русистики у Нур-Султані;

організація олімпіади з російської серед учнів Актобе;

організація виступу "російських театрів" у Казахстані;

організація круглого столу з обговорення творчості Федора Достоєвського в Казахстані.

У 2022 році фонд "русскій мір" та російські центри продовжили свою діяльність:

червень 2022 року – у містах Казахстану відбувся флешмоб "Пушкіни гуляють Казахстаном". Акція полягала в тому, що містами Казахстану гуляли приблизно 700 двійників Пушкіна, акцію проводять четвертий рік поспіль;

травень 2022 року – у Казахстані відбувся єдиний дитячий диктант з російської мови, який приурочили до Дня слов'янської писемності та культури;

травень 2022 року – у Казахстані відбувся конкурс читців російською мовою для дітей та підлітків Казахстану від 6 до 17 років;

квітень 2022 року – у Казахстані стартувала акція "георгіївська стрічка", яка полягала у роздачі стрічок у Казахстані, паралельно акція відбувалася в Азербайджані, Індії, Киргизстані, Перу, Сербії, Тунісі та на тимчасово окупованих рф територіях Луганської та Донецької областей;

квітень 2022 року – організовано візит для студентів Алма-Ати до православного храму з метою інформування студентів про великодні традиції РПЦ;

квітень 2022 року – у Казахстані проведено зустріч любителів російської мови;

березень 2022 року – у Казахстані стартував проєкт "Поетичні батли", організований російським будинком (підрозділ росспівробітництва) у Нур-Султані.

Це лише мала частина проєктів, реалізованих у 2021 та 2022 роках державним фондом рф "русскій мір" через створені в Казахстані "російські центри", а також через "россотрудничество" та створений ним підрозділ "російський дім".

Варто зазначити, що "російські центри" працюють на тимчасово окупованій території України – в Луганську, Горлівці та Донецьку. У 2021 році вони брали активну участь в організації виборів до держдуми росії на тимчасово окупованих територіях. Також "російські центри" на окупованому Донбасі розробили так звану доктрину "російський Донбас", яка стала ідеологічним фундаментом для початку повномасштабної військової агресії росії проти України.

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Але разом з активною діяльністю росії щодо просування "русского міра" на території Казахстану казахи продовжували провадити політику, спрямовану на просування казахських національних цінностей та викорінення російської мови. Так, у 2021 році влада Казахстану заявила про намір перевести всі школи республіки на казахську мову навчання. За словами міністра освіти Казахстану Асхата Аймагамбетова, з 2023 року всі школярі Казахстану навчатимуться казахською мовою.

Влада Казахстану з ініціативи Нурсултана Назарбаєва провадила політику дерусифікації Казахстану (казахізація), яка полягала у: навчанні казахською мовою у всіх навчальних закладах республіки, популяризації та просуванні культурних цінностей казахів, організації "мовних патрулів" на території Казахстану, веденні та заповненні всіх державних документів Казахстану казахською мовою, розміщенні зовнішньої реклами на території республіки лише казахською мовою тощо.

Віцепрем'єр-міністр Казахстану Аскан Умаров заявляв: "З російськими проблемами мови та культури – до Росії, будь ласка. Не забувайте, що ви тут – нав'язана діаспора".

Також у 2021 році Казахстан потрясали скандали, пов'язані з російською мовою. У жовтні 2021 року жінка попросила водія таксі не говорити російською мовою, після чого він на неї накричав. Запис розмови потрапив у мережу, і спалахнув скандал. У 2020 році в Алма-Аті побили пасажирку маршрутного таксі за те, що вона запитала у водія таксі інформацію про зупинку російською мовою. Таких прикладів маса. Вони підтверджують, що в Казахстані дуже гострі казахсько-російські відносини, які зумовлені минулими спробами росії розпалити осередки регіонального сепаратизму в Казахстані з наступною сецесією частини територій.

Також слід зазначити, що Казахстан не вітав військову агресію росії проти України, що підтверджує випадок із євгеном щербаком, громадянином Казахстану, який організовував на території Казахстану вербувальні центри для участі у бойових діях проти України. Сам же євген щербак був учасником батальйону "спарта" і соратником горезвісного арсена павлова (мотороли). щербак брав участь у бойових діях на території України – у Широкиному та Дебальцевому. У 2019 році на запит влади Казахстану його екстрадували з росії до себе на батьківщину з подальшим засудженням на 4,5 роки.

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Казахстан, починаючи з 1991 року, боровся за свою незалежність, давав відсіч агентам росії у розпалюванні сепаратизму на території республіки, намагався просувати свої національні цінності та зменшував вплив російської мови та культури у себе на батьківщині. Я вважаю, що ці факти і вплинули на те, що 2022 року ОДКБ запровадила військовий контингент на територію Казахстану.

Просто влада росії побачила, що ще кілька років – і Казахстан буде для них втрачений, як і Україна зараз. Нещодавно Касим-Жомарт Токаєв на економічному форумі в Санкт-Петербурзі заявив про невизнання незаконних збройних формувань на Донбасі, а також сказав, що не підтримує принцип самовизначення народів, адже якщо його організувати, то буде світовий хаос.

Нагадаю, що про цей принцип кремль заявляє тоді, коли необхідно легітимізувати окупацію Криму, але росії забуває, що в її складі перебуває 22 національні республіки, які входять до федерації окремим договором. І якщо реалізувати принцип самовизначення народів, то рф розсиплеться, як картковий будиночок.

Позиція Токаєва зрозуміла, він знає про імперські амбіції диктаторського режиму в кремлі й розуміє, що від заходів щодо просування російської мови до пересування російських танків по Казахстану відстань приблизно 2 – 3 роки, тому поступово Казахстан займає антиросійську позицію.

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