Україну чекає "дуже активна" фаза війни із Росією: що прогнозує розвідка

Українська розвідка прогнозує дуже активну фазу війни Росії з Україною. Вочевидь вона відбуватиметься у лютому – березні 2023 року.

Деталі розповів Андрій Юсов – представник ГУР МО – в ефірі FREEДOM, інформує 24 канал. Ситуація на фронті залишається важкою.

Зверніть увагу У ГУР назвали кількість окупантів, які зараз воюють в Україні

Ми перебуваємо напередодні дуже активної фази. І лютий, і березень будуть дуже активні дії,

– заявив Юсов.

Він наголосив, що росіяни продовжують наступати. Окупанти мають жахливий стан військ та техніки. Саме тому ворог воює кількістю. Противник зазнає колосальних втрат.

Важливо! Станом на 1 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 128 420 окупантів . Лише за добу на концерт до Кобзона відправили майже тисячу загарбників.

Водночас окупантам не вдасться реалізувати жодних своїх планів. Юсов наголосив, що мотивація та майстерність українських героїв, а також техніка та зброя, яку передають країни-партнерки, переломлять перебіг російських наступальних дій.