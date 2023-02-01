Україну чекає "дуже активна" фаза війни із Росією: що прогнозує розвідка
Українська розвідка прогнозує дуже активну фазу війни Росії з Україною. Вочевидь вона відбуватиметься у лютому – березні 2023 року.
Деталі розповів Андрій Юсов – представник ГУР МО – в ефірі FREEДOM, інформує 24 канал. Ситуація на фронті залишається важкою.
Зверніть увагу У ГУР назвали кількість окупантів, які зараз воюють в Україні
Ми перебуваємо напередодні дуже активної фази. І лютий, і березень будуть дуже активні дії,
– заявив Юсов.
Він наголосив, що росіяни продовжують наступати. Окупанти мають жахливий стан військ та техніки. Саме тому ворог воює кількістю. Противник зазнає колосальних втрат.Важливо! Станом на 1 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 128 420 окупантів. Лише за добу на концерт до Кобзона відправили майже тисячу загарбників.
Водночас окупантам не вдасться реалізувати жодних своїх планів. Юсов наголосив, що мотивація та майстерність українських героїв, а також техніка та зброя, яку передають країни-партнерки, переломлять перебіг російських наступальних дій.