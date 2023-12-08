Понад 40 тисяч окупантів: у ЗСУ розповіли, що відбувається на Авдіївському напрямку

Російські окупанти під Авдіївкою зазнають колосальних втрат. Водночас ворог не перестає кидати окупантів туди.

Олександр Штупун – речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку – в ефірі телемарафону розповів деталі про ситуацію на напрямку. Російські окупанти перекидають туди резерви. До новопоприбулих ставляться гірше, аніж до тварин.

Зверніть увагу Унікальна спецоперація СБУ: Малюк пояснив, як знищення штабу Росії допомогло звільнити Київщину

На Авдіївському напрямку наразі діє близько 40 тисяч осіб, навіть трохи більше. Ворог зазнає дуже значних втрат: якщо в середньому порахувати, то близько 300 – 400 осіб на добу,

– мовиться у повідомленні.

Найгарячіша ситуація – біля Авдіївки та Мар'їнки. Піхоту російської окупаційної армії підтримують бронетехніка й авіація ворога.

Зауважте! Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога. Станом на 8 грудня вдалося ліквідувати вже 337 220 окупантів. В ISW заявили, що країна-терористка зазнає втрат в Україні з тією ж швидкістю, з якою створює нові сили. Іноді, коли щастить, окупанти самоліквідовуються й самі. Росії не вдасться реалізувати жодного свого плану.