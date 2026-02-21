"Втрати Росії більші, ніж набір": Сирський заперечив Залужному про "глухий кут" у війні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російсько-українська війна не зайшла в глухий кут. За його словами, у 2025 році втрати російської армії перевищили кількість новобранців.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що бойові дії тривають, а ситуація на фронті змінюється. Про це він заявив в інтерв'ю Le Monde.

Що сказав Сирський про перебіг війни в Україні?

Головнокомандувач визнав, що зараз надзвичайно складний період для держави, але наголосив на стійкості українських військових у протистоянні найбільшій армії Європи. Сирський згадав контратакувальну операцію під Добропіллям та відновлення контролю над 97% Куп'янська, який Росія неодноразово оголошувала захопленим.

За його словами, у Покровську ситуація складніша, однак українські сили утримують північну частину міста та стабілізували обстановку на заході.

Він зазначив, що у 2025 році втрати російської армії вперше перевищили рівень набору. Росія мобілізувала 406 тисяч осіб, тоді як загальні втрати сягнули близько 418 тисяч.

Головнокомандувач підкреслив, що його завдання – не допустити просування ворога вглиб оборони та створити умови для справедливих переговорів.

Яка ситуація на фронті?