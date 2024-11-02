ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку вторгнення, – Сирський

Українські військові зараз стримують один з найпотужніших наступів росіян з початку повномасштабного вторгнення. Найбільше атак ворога за минулу добу Генштаб зафіксував на Курахівському напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ розповів про ситуацію на фронті на зустрічі з делегацією Збройних сил Чехії на чолі з начальником Генштабу генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою, пише 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

Дивіться також Найнапруженіша ситуація на Курахівському напрямку – понад 50 атак: карта фронту 2 листопада

Що розповів Сирський про ситуацію на фронті

Головком пояснив, що розповів чеським колегам про ситуацію на лінії фронту, яка продовжує залишатися складною.

Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Наразі Збройні Сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення,

– заявив генерал.

За його словами, Чехія є ініціаторкою низки критично важливих ініціатив. Зокрема, мовиться про:

коаліцію з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки,

авіаційну коаліцію та коаліцію інтегрованої системи ППО/ПРО.

Дивіться також "Виходять далеко за межі поля бою": в ISW оцінили наслідки участі КНДР у війні проти України

Олександр Сирський подякував генерал-лейтенанту Карелу Ржегку, уряду та народу Чехії за підтримку України.

До речі, аналітики DeepState написали, що Росія окупувала Ясну Поляну в Донецькій області. Також вороги просунулись в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.