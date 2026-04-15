Екскомандувач Сил безпілотних систем назвав найсильнішу сторону українського війська

В період війни кожна сторона намагається посилити себе та випередити один одного. Нині противник переважає у кількості дронів на оптоволокні в той час як українське військо – щодо важких бомберів, БпЛА, які можуть здійснювати вантажопідйомну логістику. Однак росіяни прагнуть наздогнати в цьому СОУ.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив Герой України, заступник командувача ОК "Схід", екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, розповівши, що у червні 2025 року Росія замовила понад 40 тисяч дронів-бомбардувальників на кшталт українських "Вампірів" для проведення тестування у своїх військах безпілотних систем.

Сильні та слабкі сторони ЗСУ: що стало довгоочікуваним?

Заступник командувача ОК "Схід" констатував, що на полі бою спостерігається використання російськими військами бомберів, які виконують різні функції: ретрансляція, спостереження, логістика. Він наголосив, що ворог вже широко застосовує такі засоби, але у публічному просторі медійно про це не розголошується.

Розмірковуючи про сильні сторони українського війська, Сухаревський вказав на те, що довгоочікуваним кроком стало забезпечення відеосупроводу українських далекобійних ракет, ударних дронів. Він зауважив, що росіяни це придумали раніше, але нині головне, що і в ЗСУ тепер нарешті такі засоби з'явилися.

Україна почала застосовувати ШІ, має підтримку з боку Ілона Маска у вигляді терміналів Starlink. Це те, що, зі слів Сухаревського, дає наразі Україні пріоритет.

Насправді найсильнішою нашою стороною є наші люди. Феномен українства якраз в тих головах, руках, характері, який там, який працює, попри все щось вигадує, розвивається, викручується, налагоджує і, відповідно, ефективно застосовує. Наша найгрізніша зброя – це люди. Далі вже йдуть технології,

– підкреслив Сухаревський.

Повертаючись до теми БпЛА, екскомандувач Сил безпілотних систем зазначив, що по ефективності застосування дронів українські оборонці переважають, чого не скажеш про кількісний показник. Зокрема НРК, дронів-камікадзе та розвідувальних безпілотників, згідно з його оцінкою, у противника більше.

"Наведу приклад. Декілька місяців тому в один із сонячних днів за добу від Костянтинівки до Слов'янська було зафіксовано 114 літальних розвідувальних крил. Чи переважаємо ми в цьому? Знову ж таки, в професіоналізмі застосування, в реагуванні на ці всі моменти, можливо, так, але точно не по обсягу", – озвучив Сухаревський.

Стосовно ударних дронів, зокрема FPV, з його слів, на певних напрямках кількісно СОУ можуть посперечатися з росіянами. Станом на початок 2025 року, хоча й не суттєво, але українське військо мало перевагу і щодо морських дронів. Однак такі засоби у ворога теж є.

Говорячи про РЕБ, Сухаревський висловив переконання, що воїни Сил оборони в їх використанні ефективніші, ніж російська армія. З його слів, українські засоби РЕБ і в цілому системи глушіння ймовірно найрезультативніші у світі.

Ми пройшли шлях від малого комплексного РЕБу, системних підходів, синхронізації процесів з впровадження розумних перешкод, API-атак. Те, що ми використовуємо, це безпрецедентні випадки. Можливо, хтось це копіює, але комплексно не застосовує. Для будь-якої армії світу найбільшим викликом і проблемою стане саме комплексне застосування технологій на широкому полі бою,

– підсумував Сухаревський.

