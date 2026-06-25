"Він добре справляється": Трамп неочікувано похвалив Зеленського

Президент США Дональд Трамп позитивно висловився про президента України. Американський лідер заявив, що, попри складну ситуацію на фронті та великі втрати з обох сторін, Зеленський демонструє стійкість і "тримається добре".

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає Clash Report.

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Що каже Трамп про Зеленського?

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи можна вважати, що президент України наразі перемагає у війні, Трамп уникнув однозначної оцінки перебігу бойових дій. Водночас він наголосив, що Зеленський, на його думку, справляється зі своїми завданнями в умовах повномасштабної війни.

Він почувається досить добре. Подивіться, як би ви на це не дивилися, він почувається досить добре. Принаймні він тримається. Багато людей гине з обох сторін. Але я думаю, що він тримається досить добре,

– сказав Трамп.

Останніми місяцями американський лідер змінив риторику щодо Зеленського та поступово став визнавати, що український президент все ж таки "має карти".

Хто зараз виграє війну: що кажуть у США?

У Державному департаменті США вважають, що Україна наразі демонструє успіхи у війні проти Росії та перебуває у вигіднішій позиції на полі бою. Як заявив заступник держсекретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін, Україна робить усе необхідне для того, щоб закріпити новий етап війни та наблизити власну перемогу.

Американський посадовець наголосив, що "станом на зараз Україна виграє війну". Він також звернув увагу на зміну динаміки бойових дій порівняно з попередніми роками. Якщо раніше українські військові часто очікували зимового уповільнення російських наступів, то тепер, за словами Левіна, саме Росія розраховує на зимовий період.

Посадовець підкреслив, що зараз українська сторона продовжує чинити тиск на противника. Окремо він відзначив удари по російській інфраструктурі, які, на його думку, вплинули на перебіг війни та змінили ситуацію на користь України.

Також Левін повідомив, що Сполучені Штати розглядають можливість посилення санкційного тиску на Росію та продовжать координацію відповідних заходів із європейськими партнерами.

Водночас на Росії незадоволені діями Трампа. Зокрема, у Москві заявили, що вони більше не розглядають Сполучені Штати як нейтрального посередника у врегулюванні війни. За словами Лаврова, адміністрація Трампа не лише не скасувала санкції, запроваджені раніше, а й погодила нові обмеження проти Росії.