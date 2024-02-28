Росія вкотре атакувала "Шахедами", Зеленський прибув в Албанію: хронологія 735 дня війни
В Україні розпочалась 735 доба повномасштабного вторгнення Росії. Окупанти не полишили спроб захопити українську територію та продовжують тероризувати українців дроновими атаками. Так, уночі ворог вкотре атакував "Шахедами".
Яка ситуація на полі бою та на кордоні, які наслідки російських атак, боротьбу українців на фронті, в тилу й на дипломатичному рівні – дізнайтеся з головних новин за 28 лютого на 24 Каналі.
Що відбувалося днем раніше ЗСУ збили ще один Су-34, створення коаліції для надання ракет: хронологія 734 дня війни
На Сході, а також у південних та центральних областях оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили, що існує ракетна небезпека через активність стратегічної авіації окупантів Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Ворог наближався до пускових рубежів в акваторії, однак пусків ракет не було. Борти стратегічної авіації повернулися до Росії. Володимир Зеленський 28 лютого прибув до столиці Албанії Тирани. Зустрів президента України міністр закордонних справ Іґлі Хасані. Він опублікував фото із Зеленським, а також наголосив, що це "ключовий момент" для зміцнення двосторонніх зв'язків та солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії. Голова комітету закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот назвав три країни, які наразі купівлю снарядів для України. Мовиться про 800 тисяч боєприпасів, які знайшла Чехія в третіх країнах. Зокрема Франція, Греція та Кіпр заборонили купувати боєприпаси за межами ЄС. Втім, у Бундестазі таке блокування назвали однією з великих стратегічних помилок Європейського Союзу. Купуй європейське – звучить добре, і це кристально ясно. Ми зобов'язані розвивати європейську оборонну промисловість. Але наші друзі тут, в Україні, потребують більше військової техніки, амуніції прямо зараз, Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс зустрілися з лідерами Конгресу. Однією з головних тем розмови було надання Україні військової допомоги. Зокрема Байден наголосив, що через бездіяльність Конгресу українські захисники зазнають втрат на полі бою та мають значні проблеми з боєприпасами. Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер назвав зустріч у Білому домі "однією з найнапруженіших", яку він коли-небудь переживав. Він наголосив, що ця розмова була "важливою для Сполучених Штатів". Уночі окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". Потужні вибухи пролунали в Одесі. Сили оборони Півдня повідомили, що нічний дроновий терор ворог спрямував з акваторії Чорного моря по прибережних територіях півдня. Сили ППО відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу "Shahed-131/136". Втім, падіння уламків одного зі збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила.
Росія підіймала Ту-22М3
Зеленський прибув з візитом до Албанії
– зазначив Рот.
Байден зустрівся з лідерами Конгресу
Одещину атакували "Шахеди"
На Сході, а також у південних та центральних областях оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили, що існує ракетна небезпека через активність стратегічної авіації окупантів Ту-22м3 в акваторії Чорного моря.
Ворог наближався до пускових рубежів в акваторії, однак пусків ракет не було. Борти стратегічної авіації повернулися до Росії.
Володимир Зеленський 28 лютого прибув до столиці Албанії Тирани. Зустрів президента України міністр закордонних справ Іґлі Хасані.
Він опублікував фото із Зеленським, а також наголосив, що це "ключовий момент" для зміцнення двосторонніх зв'язків та солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії.
Голова комітету закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот назвав три країни, які наразі купівлю снарядів для України. Мовиться про 800 тисяч боєприпасів, які знайшла Чехія в третіх країнах. Зокрема Франція, Греція та Кіпр заборонили купувати боєприпаси за межами ЄС.
Втім, у Бундестазі таке блокування назвали однією з великих стратегічних помилок Європейського Союзу.
Купуй європейське – звучить добре, і це кристально ясно. Ми зобов'язані розвивати європейську оборонну промисловість. Але наші друзі тут, в Україні, потребують більше військової техніки, амуніції прямо зараз,
Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс зустрілися з лідерами Конгресу. Однією з головних тем розмови було надання Україні військової допомоги. Зокрема Байден наголосив, що через бездіяльність Конгресу українські захисники зазнають втрат на полі бою та мають значні проблеми з боєприпасами.
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер назвав зустріч у Білому домі "однією з найнапруженіших", яку він коли-небудь переживав. Він наголосив, що ця розмова була "важливою для Сполучених Штатів".
Уночі окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". Потужні вибухи пролунали в Одесі. Сили оборони Півдня повідомили, що нічний дроновий терор ворог спрямував з акваторії Чорного моря по прибережних територіях півдня.
Сили ППО відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу "Shahed-131/136". Втім, падіння уламків одного зі збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
Інформація про постраждалих не надходила.