Росія вкотре атакувала "Шахедами", Зеленський прибув в Албанію: хронологія 735 дня війни

В Україні розпочалась 735 доба повномасштабного вторгнення Росії. Окупанти не полишили спроб захопити українську територію та продовжують тероризувати українців дроновими атаками. Так, уночі ворог вкотре атакував "Шахедами".

Яка ситуація на полі бою та на кордоні, які наслідки російських атак, боротьбу українців на фронті, в тилу й на дипломатичному рівні – дізнайтеся з головних новин за 28 лютого на 24 Каналі.

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