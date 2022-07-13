У росії почали похапцем ховати особливих окупантів, впольованих ЗСУ

фсо: "Абонент поза зоною досяжності..." Є в росіян така спецслужба, як фсо – "федеральная служба охорони". Колишній підрозділ кдб, який займається спецзв'язком, охороною перших осіб, охороною спецоб'єктів.

Мор серед "фсошників"

3 липня, якраз під час активного застосування "Хаймарсів", десь в Україні був знищений прапорщик фсо олександр єтєрсков. Усміхнена фотографія 30-річного технічного спеціаліста з Кисловодська. На формі радісно майорить значок працівника спецзв'язку.

Не пропустіть Як Спартц продовжила справу "винуватця" втрати ЗСУ Лисичанська і Сєвєродонецька

Вчився на технаря, потрапив до армії, далі продовжив службу у фсо. В Кисловодську розташоване управління спеціального зв'язку та інформації фсо рф у північнокавказькому федеральному окрузі. Для любителів абревіатур – усси фсо россии в скфо.

Припускаю, що займався зв'язком для якоїсь шишки у штабі – умовно кажучи, сидів на "кремлівській вертушці".

Важливе М142 стануть початком кінця російських окупантів: залишилося ще два кроки

Похоронний спринт

Взагалі опосредковано щодо ударів по штабах можна судити з таких дивних "втрат". Або ось 6 липня десь загинув старший лейтенант андрій пічугін – зв'язківець із Мурома, який вчився на радіотехніка.

А ще їх швидко привозять ховати додому, бо це не якась піхота у полі підбігає від 155-міліметрових снарядів, а штабісти.

Варте уваги – ЗСУ показали, як відпрацювали по окупантах із гаубиць М777: дивіться відео