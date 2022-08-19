Зима буде важкою: про що українцям варто подбати вже зараз

Кожен раз, коли я в'їжджаю до Харкова, я щонайменше кілька разів обов'язково бачу воду, яка тече з-під землі.

Поранене місто виживає

Я не буду вдаватися в деталі й забивати собі голову, чому так. Місто хворе. Місто все в пораненнях. І в найближчій перспективі краще не буде. Місто буде виживати.

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Winter is coming

Я з острахом думаю про те що буде, коли почнуться морози. Коли влада каже, що буде важка зима , це означає, що буде тупо жерсть. А якщо ще додати руйнування критичної інфраструктури, якого завдаватимуть окупанти, то жерсть буде жорсткою.

Я не знаю, куди мене занесе взимку. Чи навіть вона буде для мене, ця зима. Але на всяк випадок хочу рулон плівки товстої, може, плити УСБ, щоб були в запасі на всі вікна. Саморізи, планки тощо. Обігрівач та електроплитка теж є. Про буржуйку поки не думав, бо зразу тягне проблему з дровами. А ще є досвід хай який із зими 2014 – 2015 під Донецьком. А ще друзі в приватному секторі, де можна буде палити щось.

До чого цей пост? Бо все те, що навколо нас, воно не дінеться нікуди. Бо воно нічого різко не закінчиться і не відновиться. Зима буде важка. На фронті і в тилу. Особливо в прифронтових та фронтових містах.

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І не готові до екстриму цивільні – це жорстке навантаження на військових та військові адміністрації. Просто пам'ятайте це. Найбільша допомога військовим та рятувальникам від мирняка – це не створювати головний біль. За можливості. І вже час над цим задуматися. Буде жорстко.

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