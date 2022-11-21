Операція "Яничари", або як Росія вкрала в України десятки тисяч дітей

Додаткова інформація про процеси примусової депортації дітей в РФ із окупованої території України. За останні шість місяців на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей активізували роботу так звані комісії у справах неповнолітніх.

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Ці комісії використовуються Кремлем як інструмент позбавлення батьківських прав на окупованих територіях. Вони сформовані повсюдно, проводять моніторинг складу сімей, а також перебування батьків на підконтрольній їм територіях.

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Комісія здійснює раптові перевірки за адресами, де проживають діти. Якщо виявлено порушення, то вона накладає адміністративний штраф, а потім передає справу до суду з рекомендацією про позбавлення батьківських прав.

За останні шість місяців такі комісії передали у так звані "суди" терористичних псевдореспублік понад 37,5 тисяч справ про позбавлення батьківських прав (цифри можуть змінюватися у більшу сторону, тому що ми ще не отримали дані з трьох районів на окупованій території).

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Важливо розуміти, що окупанти примусово депортують кілька категорій дітей:

діти-сироти;

діти, які внаслідок примусової мобілізації залишилися без батька;

діти, які проживають лише з дідусем та бабусею тощо.

Тобто окупанти запустили процес депортації дітей не тільки на новозагарбаних територіях, але й для тих дітей, які раніше там проживали. Ці комісії – це лише один із інструментів депортації.

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