Одне з найяскравіших досягнень путіна зіграло проти росії

Швеція направить до 120 інструкторів у Великобританію для тренувань наших воїнів. Днями рішення направити 250 інструкторів оголосила Канада.

Західнрий "фронт" міцнішає

Бо одномоментно у Британії тривають навчання тисячі наших солдатів, інструктори реально видихаються. Наші дуже вмотивовані, навчаються добре.

Актуальне Як нафталінове опудало "совка" через МОН намагається вбрати дітей 2000-х у витягнуті спортивки

Нейтральність вийшла з моди

8 серпня США оголосили про виділення 4,5 мільярдів доларів економічної допомоги і оголосили черговий пакет військової на 1 мільярд доларів . Про це я трохи згодом напишу.

Поки що хочу звернути увагу ще на одну новину: Фінляндія також відправить своїх інструкторів до Британії для участі у тренуваннях наших воїнів. На додачу до шведів та канадійців.

Важливо Війну росії з Україною не можна заморозити, бо це – не війна за території

Вважаю, це одне з найяскравіших досягнень путіна. Коли ще вчора нейтральні шведи та фіни їдуть тренувати (і тренуватися), як краще вбивати російських окупантів.

Варте уваги – у Гельсінкі позбулися радянського пам'ятника: дивіться відео