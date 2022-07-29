Як українцям вижити поряд з росіянами

Глянув відео зі знущанням над українським військовим. Нема жодного жалю до всіх так званих малих народів росії. Зовсім мене не цікавить ні їх історія, ні їх поневіряння. Це такі самі росіяни, і вони повинні здо..

Чи виправлять горбатих могили

Глянув на відео з московським попом, який хрестом б'є представника ПЦУ . Це десь на Вінниччині. Скільки ще ракет повинно прилетіти у Вінницю , щоб там не було московських попів як явища?

Варте уваги Що вовкулаки ССО носять за золотим поясом на емблемі

Глянув на відео десь з кордону з білорусами, де якесь беззубе бидло хвалить лукашенка та не бачить в упор ракет з білорусі. Місцеві баби на нього шикають, але не більше. Не хвилюйтесь, це гівно після війни піде голосувати за оновлене опзж.

Ненавидіти треба на покоління вперед. Тільки так можна вижити як нація з таким сусідом. Щоб жодному росіянину не давати не те що паспорта, а навіть візи.

Важливо Пазли путінського задуму щодо України потроху починають складатися

Купувати якісь російські товари – це як бути кінченою мразотою. Щось там розказувати про права російської мови – бути маргіналом-дебілом. Мати родичів в росії і бути чиновником – рахуй автоматично зрадник тощо.

Актуальне – коли Херсон може бути звільнений від окупантів: дивіться відео