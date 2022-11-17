Фанати Путіна в Європі ще не зрозуміли, що сильніша у двобої вже не Росія

А тим часом у Словаччині 28% населення – "за Путіна" (я зараз у Братиславі на Центральноєвропейському форумі, не приїхала б – то й не почула б цієї цифри).

Спрут "русского міра"

На жаль, ступінь проникнення російської пропаганди у свідомість і підсвідомість колективного Заходу українці собі навзагал уявляють дуже приблизно.

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Для цього принаймні своя міжнародна журналістика мала б бути, а в нас на неї ще й не заносилося, збудили нас в огні "окрадених", як і передчував Тарас Григорович Шевченко.

Звісно, що ми здолаємо й це (словаки поводяться за тим самим паттерном, що й білоруси: щоб вижити, треба ставати по стороні сильнішого – до тих 28% просто не дійшло ще, що "сильніший" у цьому двобої вже не Росія.

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Історична місія ЗСУ

Отож чим завзятіше гнатимем ворога, тим швидше падатиме градус підтримки Кремля не тільки всередині Росії, а й в усіх "слабких" країнах, від Європи до Латинської Америки.

Одначе усвідомлювати, з якого лайна зараз вистромляє голову людство, таки треба. І донатити на ЗСУ.

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