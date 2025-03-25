Війна вже не така: офіцер НГУ охарактеризував новий етап боїв на фронті

Взимку ворог менш активно використовував БпЛА, а тепер, коли погода дозволяє і видимість краща, намагається застосовувати їх в більшій кількості. СОУ прагнуть отримати якомога більше розвідданих і уражати місця скупчення загарбників.

Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко в розмові з 24 Каналом наголосив, що російські війська не припиняють спроб переміщуватися в тилах на відстані, накопичувати резерви, активно проводити перегрупування, щоб поповнити свої втрати.

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До якої тактики повернувся противник?

Щодня Росія втрачає на полі бою 1 – 1,5 тисячі осіб (поранені та загиблі). Як зазначив Назаренко, противнику доводиться таку ж кількість бійців постійно підвозити на фронт. Тому важливо вчасно виявляти їх.

Чим більше знищимо їх на великій відстані, тим менше їх дійде до лінії контакту,

– пояснив офіцер.

Погодні умови впливають і на логістику. Ворог повертається до тактики застосування мотоциклів та багів, використовуючи групи по 1 – 2 людей. Але деінде на різних ділянках все ж таки росіяни залучають легку і важку бронетехніку, яка обшита каркасами, сітками. В більшості випадків це не дозволяє ворогу просуватися, бо він потрапляє під вогневе ураження Сил оборони України.

"Нещодавно мій побратим влучним пострілом з артилерії знищив ворожу техніку. Чим кращі погодні умови для польотів, тим більше втрат буде нести ворог, бо для його знищення СОУ використовують також і дрони", – розповів Назаренко.

Війна перетворюється в битву технологій

Офіцер артилерії 4 бригади "Рубіж" підкреслив, що в перервах між виконанням завдань його побратими постійно вдосконалюють свої навички. Це необхідний складник. Він наголосив, що кожну вільну хвилину треба використовувати для тренувань (фізичних, технологічних, тактичних).

Зараз війна вже не така, яка була у 2022 – 2023 роках, тим більше не така як у 2014 – 2015 роках. Конвенційне озброєння відходить на другий план, активніше застосовуються БпЛА. Спільне в цьому – інженерна підготовка,

– розповів Назаренко.

Зі слів офіцера, чим краще військовослужбовець зможе облаштувати окоп, тим більше шансів в нього захиститися і зберегти своє життя. Важливо вміти боротися з ворожими дронами, оснащувати позиції сітками, вдосконалювати навички керування безпілотниками.

Нові добровольці, зі слів Назаренка, які приєднуються до лав Сил оборони України, теж мають отримувати новітній досвід, обумовлений тим, що з кожним днем російсько-українська війна стає змаганням технологій.