Ті, хто хотів виступати в Києві на "радном язикє", прищеплюють українцям стокгольмський синдром

Знаєте, ми для цих Даш Малахових завжди були токсичними націоналістами. Вони так шалено не хотіли помічати 2014 рік, а ми були їм, як кістка в горлі своїми постами про війну і ницість їхніх соплемінників.

Світи, які не перетиналися

Ми хотіли врятувати свою країну, а вони хотіли просто виступати на "радном язикє" в Києві, ніби нічого не трапилося. Ніби й не було Іловайська й Дебальцевого, розпоротих животів і виколених очей.

Радимо Загнаний у кут боягузливий карлик уже зрозумів, що програв війну, і здогадується, хто його вб'є

А тільки ось ні**я вже не вийде вдавати, що нічого не трапилося. От і доводиться зараз навіть найвідбитішим перефарбовуватися у патріотів, постити прапори і писати українською.

Тільки так і не навчилися контролювати своє нутро. Як шкварчало, так і шкварчить на все українське.

С*чі пасинки великої країни, яка дала вам все, що маєте. Лизоблюди імперії. Сплив ваш час, малахови. Як приїхали колись сюди з Росії, так їдьте. Не мучте ні себе, ні нас своїми рефлексіями.

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Що відомо про скандал з Малаховою

Українська телеведуча та актриса Даша Малахова написала гнівний допис, у якому засудила українців, котрі ненавидять росіян.

Вона обурилася тим, що багато людей ненавидять усе населення країни-агресора, не розділяючи його на цивільних та військових.

Крім того, Малахова додала, що у Росії людям також погано.

Також актриса без пояснень написала, що українці нібито прикриваються українською мовою, патріотизмом та наявністю посттравматичного синдрому.

Її міркування викликали неабияку хвилю обурень у мережі.

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