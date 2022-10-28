Голод, злидні й безнадія: як насправді виглядає допомога Путіна розстріляному Маріуполю
28 жовтня 2022 , 18:17Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Дениса Казанського
Маріуполь. 21 століття. Жебраки, знедолені жителі зруйнованого міста стоять у черзі за хлібом і випрошують зайвий буханець.
Істинний оскал "визволителів"
На що окупанти холодно відповідають: "У нас вказівка – один в руки".
Важливе Чого Україні коштувала політична й культурна шизофренія
Люди у Маріуполі вистоюють в чергах за одним буханцем хліба: відео
Так виглядає "допомога жителям Донбасу" від Путіна, про яку він знову говорив учора.
Це і є "русскій мір", та іншого "русского міра" немає.
Місто між життям і смертю
- За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, наразі у практично знищеному росіянами місті залишилося приблизно 120 – 140 тисяч людей.
- Втім вони змушені практично виживати, адже із настанням холодів мешканці можуть не сподіватися на відновлення опалення у своїх понівечених домівках.
- Цю проблему окупанти намагаються використати для примусової депортації містян до Росії.
Важливе – люди в окупованому Маріуполі опинилися на межі смерті: дивіться відео