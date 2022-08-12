ЗСУ вже зробили важливий крок до великої перемоги

Мій досвід – це 39 років у американській армії, якщо точно, то у Силах спеціальних операцій США. Я – бригадний генерал у відставці. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Українці вже увійшли в історію сторіччя

Я впевнений, що українці долають найгіршу, найсуворішу та найбрутальнішу військову кампанію з часів закінчення Другої світової.

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І якщо говорити про те, на чому варто сфокусуватися, то я скажу так: українські громадяни, які проживають біля лінії фронту, мають евакуюватися на більш безпечні території, поки загарбник не буде переможений.

Велика перемога стає ближчою

Якщо аналізувати військові дії – Збройні Сили України вже проводять "глибокі" бої, які є необхідним й важливим кроком до великої перемоги

Якщо говорити більше про "глибокий бій" – він означає атаку на російські лінії постачання та командні центри по всій лінії фронту й на кордоні з росією.

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ЗСУ не потребують порад, вони знають, що робити. Як я вже казав, сучасна зброя від союзників допомагає знищувати такі важливі цілі, як нафтобази, сховища боєприпасів тощо.

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