Красива країна, яка звеличує озброєне насильство як нову національну ідею. Країна, яка вб'є.

вагнера на довго не вистачило

На шевроні якогось вагнера я побачив напис: "Я не вірю ні в що, я тут просто для насильства". На черговому шевроні чергового складу пвк "вагнер", бл**ь, вони закінчуються швидше, ніж встигають оформити документи. Пафосно, різко, кумедно.

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Бачиш, вагнере, досі ти ще не зустрічав справжнього насильства. Тобі здавалося, що ти страшний, могутній і нещадний. Що від виду твоїх татух, твоїх зубів і твого АК-12 у паніці розбігається весь світ, і ти крокуєш планетою зі зброєю в руках, вкидаючи цивілізації в хаос і голосно регочучи в обличчя Всесвіту. А потім тобі дали п**ди.

Чи чули ви, як дають п**ди музиканти, актори та актриси, які пішли до лав Сил Оборони України? Чи дихали отрутою згорілих порохових, мотаючи макітрою, яка дзвенить після "постріііл!" Чи пили ви каву на ґанку безстрашної кафешки міста, що димить?

Хаос не вийшов

вагнер? Серйозно? Хто це, бл**ь? Я бачив людей, для яких Вагнер – це композитор: вони штовхали заглухлий "Спринтер", наповнений ящиками з боєкомплектом. Я бачив людей, які й слова такого не знають: вони заряджали цей боєкомплект у високотехнологічну американську зброю. Я бачив людей, яким було похеру на Вагнера, цивілізацію та Всесвіт: вони пили тепле пиво у темному дворику біля похиленої хати, повернувшись із бойових. За татухами та пафосом вони давали фору не тільки тобі, а й Дуейну Джонсону.

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Хаос не вийшов: у Всесвіті, кинутому в безодню твого насильства, "Комфі" надсилає мені СМС-ку з пропозицією кредиту на холодильник. Велика випалена пустеля, на яку мала перетворитися моя країна за півроку боїв, з азартом ср*ться у фейсбуці, що краще – "Байрактар" ​​у руках чи супутник у небі. Іноді вночі ми колупаємо пальцем щось у Криму: Залужний мутить двіж, парам-пам, мамулечко.

Красива країна, яка звеличує озброєне насильство як нову національну ідею, – це Україна, вагнере. А Україна вб'є всіх.

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