Ми – не дракон, ми – Ланцелоти: якої головної мудрості війни ЗСУ навчили українців

Від невизначеності, яке рве душу на частини, до спокійної впевненості, що ми повільно спустимося з пагорба...

Так зростає віра в перемогу

Від гіркого відчуття самотності (є напрочуд точне українське слово "самотність"), до розуміння, що ми не залишилися віч-на-віч зі злом.

Цікаве Зима буде важкою: про що українцям варто подбати вже зараз

Від примарної надії на те, що зло, можливо, буде покарано, до розуміння, що інакше і бути не може. Воно буде покарано.



Українські військові як ніхто знають, що ворога треба нищити з холодною головою / Фото "Погляд"

мордор не має шансів

Від ненависті, що вирує, до холодної гидливої ​​зневаги. Цьому навчили військові. Бити ворога – це робота. Щоденна небезпечна робота. І її треба робити з холодною головою.

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Тримаємо стрій. Робимо все, щоб мордор програв. Живемо так, щоб він не забрав у нас жодного дня життя! Ані крапельки доброти! Ні крихти надії! Ми – не дракон. Ми – Ланцелоти.

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