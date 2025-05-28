Найбільше боєзіткнень на Покровському та Лиманському напрямках, – зведення Генштабу ЗСУ

Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Станом на 22:00 середи, 28 травня, на фронті зафіксовано 197 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських військ і населених пунктах 2 ракетних та 60 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракет і скинувши 114 КАБ.

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Ситуація на лінії зіткнення

Окрім того, росіяни здійснили 1 205 ударів дронами-камікадзе та 4 036 артилерійських обстрілів.

На Харківському напрямку відбулися 3 штурмові дії противника в районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку противник 8 разів намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій у районах Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог 24 рази атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка й Серебрянського лісництва, а також у напрямку населених пунктів Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина. Тривають 3 боєзіткнення.

На Сіверському напрямку захисники успішно зупинили 3 атаки в напрямку населених пунктів Верхньокам’янське та Григорівка.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 15 ворожих спроб просунутися вперед у напрямку Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог 21 раз намагався вклинитися в оборону в районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки та Олександро-Калинового.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 52 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове, Олексіївка та у напрямку населених пунктів Зоря, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ, Новоукраїнка, Мирноград та Сухий Яр.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 143 окупантів, 97 з них – безповоротно. Також наші захисники знищили 7 одиниць автомобільної техніки, 5 мотоциклів та 16 безпілотних літальних апаратів.

На Новопавлівському напрямку оборонці зупинили 14 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Запоріжжя, Комар та Мирне.

На Гуляйпільському напрямку авіаційного удару зазнав населений пункт Малинівка.

На Оріхівському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень, противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине. Наразі триває 1 боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку відбулося 2 боєзіткнення з противником.

На Курському напрямку відбулося 37 бойових зіткнень. Протягом доби ворог здійснив 193 артилерійські обстріли, зокрема 3 – із РСЗВ, а також завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 30 керованих бомб.

Нагадаємо, за попередню добу українські військові ліквідували ще 1 050 окупантів. Загальні втрати російської армії тепер становлять близько 983 890 осіб.