Росіяни обстрілюють Курщину та 77 разів атакували поблизу Покровська: карта бойових дій 7 червня

Російські війська невпинно намагаються захопити українські землі. Проте Сили оборони мужньо протистоять ворогу.

Лише минулої доби на фронті відбулося 212 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Красного Першого, Вовчанських Хуторів та в бік Кутьківки.

Росіяни атакують на Харківщині: ситуація на карті

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян у районах населених пунктів Загризове та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку відбулася 21 атака. Ворожі війська намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Твердохлібове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Греківка, Колодязі й у напрямках Новосергіївки, Нового Миру, Ольгівки, Рідкодуба, Вовчого Яру, Григорівки, Торського та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Курдюмівки, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Диліївка, Клебан-Бик, Торецьк та у бік Олександро-Калинового, Русиного Яру, Степанівки та Яблунівки.

Росіяни атакують поблизу Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 77 атак в районах населених пунктів Котлярівка, Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Надіївка, Новоукраїнка, Андріївка та у напрямках населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Полтавка, Промінь, Муравка, Олексіївка.

На Покровському напрямку відбулося понад 70 атак: ситуація на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Запоріжжя, Комар, Новопіль, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле, а також у напрямку Дачного та Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку росіяни п’ять разів атакували українські позиції поблизу Малинівки та в бік Полтавки.

На Оріхівському напрямку, у районі П’ятихаток та у напрямку Павлівки, окупанти двічі безрезультатно атакували українські позиції.

На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безрезультатно атакували, намагаючись наблизитися до позицій українських захисників.

На Курському напрямку минулої доби Сили оборони відбили 39 російських атак. Росіяни здійснили 161 артилерійський обстріл, з них чотири – із реактивних систем залпового вогню. А також завдали сім авіаційних ударів, під час яких скинули 15 керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.

Варто зазначити, що втрати Росії у війні з Україною продовжують невпинно зростати. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1120 окупантів та збили гелікоптер, тоді як загальні втрати ворога перевищили 995 тисяч осіб.