Понад 150 боєзіткнень та численні атаки на Покровському напрямку: зведення Генштабу за 8 травня

Росіяни продовжують намагатися просунутися вглиб українських територій. Вони невпинно атакують позиції Сил оборони та пробують наступати.

Загалом цієї доби на фронті відбулося 154 бойові зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росіяни наступають, попри "перемир'я": карта бойових дій на 8 травня

Яка зараз ситуація на фронті

На Харківському напрямку впродовж дня українські війська відбили чотири атаки росіян в районі Вовчанська.

впродовж дня українські війська відбили чотири атаки росіян в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири штурми у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового. Одне боєзіткнення досі триває.

українські захисники відбили чотири штурми у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового. Одне боєзіткнення досі триває. На Лиманському напрямку російські військові 21 раз атакували позиції українських Сил оборони неподалік населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Одне боєзіткнення триває дотепер.

російські військові 21 раз атакували позиції українських Сил оборони неподалік населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Одне боєзіткнення триває дотепер. На Сіверському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки.

українські захисники відбили п’ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки, з яких три тривають дотепер.

зафіксовано шість бойових зіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки, з яких три тривають дотепер. На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Кримського та Торецька.

росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Кримського та Торецька. На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 55 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. Дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 407 окупантів, 225 з них – безповоротно; знищили чотири автомобілі, 19 мотоциклів, термінал супутникового зв’язку та антену БпЛА; також пошкодили танк та п’ять мотоциклів противника,

– розповідають про втрати ворога у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку росіяни 25 разів атакували поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного та Бурлацького. Двадцять чотири атаки вдалося відбити. Втім, одне боєзіткнення триває досі.

росіяни 25 разів атакували поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного та Бурлацького. Двадцять чотири атаки вдалося відбити. Втім, одне боєзіткнення триває досі. На Оріхівському напрямку українські військові відбили три ворожі штурми в районі Степового та Щербаків.

українські військові відбили три ворожі штурми в районі Степового та Щербаків. На Придніпровському напрямку окупанти здійснили п’ять невдалих спроб просунутись вперед.

окупанти здійснили п’ять невдалих спроб просунутись вперед. На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 16 атак російських загарбників, ще два боєзіткнення тривають. Окрім цього, ворог завдав 8 авіаційних ударів із застосуванням 11 керованих бомб, а також здійснив 245 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі додають, що впродовж доби росіяни завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 25 КАБ. А також залучили для ураження 830 дронів-камікадзе та здійснили 2685 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.