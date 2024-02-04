Російські командири заважають штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра, – ОК "Південь"

Російські загарбники не припиняють штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Херсонської області. Однак командири окупантів відправляють лише піші групи без підкріплення техніки.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону зазначила, що росіяни продовжують наполегливо штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра, намагаючись вибити звідти підрозділи Сил оборони.

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Яка ситуація на лівому березі Херсонської області

За словами Гуменюк, умови надскладні й ворог не припиняє штурмових дій. За минулу добу окупанти наважилися на 5 спроб штурмів. Однак вона зазначила, що всі обставини були проти них.

Зокрема Наталія Гуменюк повідомила, що російські командири не дозволяють застосовувати бронетехніку, що суперечить здоровій тактиці ведення таких штурмових дій.

Вони вимушені туди відправляти чисто піші групи для стрілецьких боїв і зіткнення просто очі в очі фактично, і втрачають особовий склад,

– сказала речниця ОК "Південь".

Вона додала, що впродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 54 окупанти. Також вдалось знищити одну гармату, один міномет та один пункт БпЛА ворога.

І ми продовжуємо працювати по тому недофлоту, який намагається маневрувати поміж островами, там, де ворог намагається розгортати спостережні пункти,

– сказала Гуменюк.

Ворог продовжує аеророзвідку

В Силах оборони півдня також повідомили, що російські окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, а ще продовжують завдавати ударів керованими авіабомбами та некерованими авіаційними ракетами.

Однак наші захисники завдають ударів по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

За минулу добу українські військові отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на: 54 окупанти, 1 гармату, 1 міномет, 2 одиниці автобронетехніки.

Також вони підтвердили, що знищено ще один пункт управління БпЛА.