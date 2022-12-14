Невдовзі росіянам доведеться вчинити "жести доброї волі" на трьох напрямках

Загальна картина у зоні бойових дій. Південний плацдарм. Лівобережна Херсонщина у стані формування операційної зони завглибшки 10 – 20 кілометрів.

Кинджал під ребром окупантів і запорізька пастка

Фактично всі умови для її формування створено, спостерігається процес закріплення та посилення можливостей щодо вогневого тиску / контролю.

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Ця операційна зона виглядає дуже цікаво, особливо якщо врахувати таке місце, як Кінбурнська коса, що є для російського угруповання на лівобережці кинджалом під ребром. Командування російських окупаційних військ це чудово розуміє, але вдіяти з фактором коси нічого не може.

Запорізька локація у стані формування умов для контрнаступу. Наразі умови не сформовані, але можливість прострілу до азовського узбережжя прискорює цей процес.

Російські окупаційні війська сконцентрували в цьому районі до 15 батальйонно-тактичних груп передової лінії та приблизно 6 батальйонно-тактичних груп резерву 29-ї, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій.

Показово, що ці 6 батальйонно-тактичних груп сконцентровані на роздоріжжі між лівобережжям Херсонщини та запорізькою локацією, тобто за одночасної активізації деяких дій можуть бути використані гранично неефективно. Очевидно, що так і буде.

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Донбаський плацдарм

Донецька локація без істотних змін продовжує відігравати роль, що блокує та витягує ресурси російських окупаційних військ. У близькій та середньостроковій перспективі зміну цієї ролі на цій ділянці не слід очікувати. І як би це бездушно не звучало, але так треба.

Фактично саме на тому, що роблять наші герої у Донецькій локації, триматиметься все те, що буде зроблено на решті плацдармів. Причому йдеться не тільки про сковування ресурсу супротивника, а й про вирішення низки інших, дуже важливих завдань, про які поки не час.

Луганщина є сформованою для контрнаступу локацією, на якій є як вогневий контроль основних логістичних артерій, гіпертрофовано-розширена сіра зона, так і ресурс підрозділів 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, який видихнувся.

На цьому загальному тлі дуже дивно виглядає критична нестача артилерії у російських окупаційних військ на трьох локаціях, за винятком Донецької, де її хоч не надміру, але достатньо, щоб час від часу під Бахмутом імітувати вогненний вал.

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В решті ж практично на всіх локаціях відзначається впевнене зниження ефективності системи управління і системи забезпечення. Погіршується логістика та можливості щодо своєчасної компенсації втрат, навіть неякісним ресурсом у вигляді чмобів.

Таким чином, три з чотирьох локацій або перебувають в дуже перспективному положенні, або проходять процес дозрівання для подальшого занурення в це положення.

Що може стати вирішальним чинником стартового сигналу, хто знає? Тільки Генштаб Збройних Сил України.